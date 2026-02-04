Brazaletes de esperanza para concienciar sobre la prevención del cáncer

'Brazaletes de esperanza' verdes para concienciar sobre la importancia de la prevención del cáncer. Este ha sido el símbolo elegido este año por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para conmemorar el Día del Cáncer, que se celebra este 4 de febrero, complementos que han protagonizado este miércoles las actividades organizadas en Murcia y Cartagena.

La AECC de la Región ha celebrado el primero de sus actos en Cartagena, donde su alcaldesa, Noelia Arroyo, ha recibido al presidente de la asociación, Eduardo González, para la imposición de los 'brazaletes de esperanza' y la lectura del manifiesto por parte de Mamen Malagón, paciente oncológica. A mediodía la imposición de los 'brazaletes de esperanza' se ha realizado en Murcia a los monumentos ubicados en la plaza Santo Domingo, con la presencia del consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la concejala de Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres. El acto ha concluido con la lectura del manifiesto por parte de la paciente Teresa Fernández Suárez, quien ha reclamado una escucha activa a los pacientes y su entorno para mejorar la atención oncológica.

Pedreño insiste en que los hábitos de vida saludables "pueden evitar un porcentaje significativo de casos oncológicos" y recuerda que existen factores determinantes y relacionados directamente con el cáncer como el tabaco, el alcohol, el sedentarismo y las dietas inadecuadas, por lo que pide "cuidarnos más y ser conscientes de que lo que hacemos hoy, nos puede repercutir de manera negativa mañana".