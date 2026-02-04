Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

Brazaletes de esperanza para concienciar sobre la prevención del cáncer

La AECC de la Región conmemora el Día del Cáncer con dos actos en Murcia y Cartagena

Acto de la AECC celebrado en Murcia con motivo del Día del Cáncer.

Ana García

'Brazaletes de esperanza' verdes para concienciar sobre la importancia de la prevención del cáncer. Este ha sido el símbolo elegido este año por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para conmemorar el Día del Cáncer, que se celebra este 4 de febrero, complementos que han protagonizado este miércoles las actividades organizadas en Murcia y Cartagena.

La AECC de la Región ha celebrado el primero de sus actos en Cartagena, donde su alcaldesa, Noelia Arroyo, ha recibido al presidente de la asociación, Eduardo González, para la imposición de los 'brazaletes de esperanza' y la lectura del manifiesto por parte de Mamen Malagón, paciente oncológica. A mediodía la imposición de los 'brazaletes de esperanza' se ha realizado en Murcia a los monumentos ubicados en la plaza Santo Domingo, con la presencia del consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la concejala de Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres. El acto ha concluido con la lectura del manifiesto por parte de la paciente Teresa Fernández Suárez, quien ha reclamado una escucha activa a los pacientes y su entorno para mejorar la atención oncológica.

Pedreño insiste en que los hábitos de vida saludables "pueden evitar un porcentaje significativo de casos oncológicos" y recuerda que existen factores determinantes y relacionados directamente con el cáncer como el tabaco, el alcohol, el sedentarismo y las dietas inadecuadas, por lo que pide "cuidarnos más y ser conscientes de que lo que hacemos hoy, nos puede repercutir de manera negativa mañana".

Una reinterpretación del caballito murciano para representar a la Región en el Concurso Nacional de Tapas

La camarera testigo del crimen de Halloween declara que el acusado "se metió en la pelea porque se lo pedí"

Los economistas murcianos ven en el biometano y las renovables la gran palanca de la transición energética para la Región

La Región busca una alianza con Andalucía y Castilla-La Mancha para exigir a Puente la recuperación del tren por Chinchilla

La pérdida del poder adquisitivo de los murcianos choca con el crecimiento de la economía regional

La Región bate su récord de exportaciones hortofrutícolas con casi 3.800 millones de euros

Ni hotel ni balneario: este camping de Murcia tiene termas romanas con agua de manantial a 36 grados todo el año

