La borrasca Leonardo alcanza su pico de intensidad este jueves en la Región de Murcia

La borrasca Leonardo está dejando un episodio de tiempo inestable en la Región de Murcia, con lluvias, viento fuerte y un notable empeoramiento del estado de la mar, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha emitido un aviso especial por este fenómeno que afectará a buena parte de España.

Aunque el impacto en la Región será más moderado que en otras comunidades como Andalucía occidental o Galicia, Aemet advierte de un aumento significativo de la nubosidad, chubascos y rachas intensas de viento, especialmente en zonas del litoral y el interior occidental.

Aviso naranja por viento y temporal marítimo

La Aemet ha activado aviso naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros en todo el litoral murciano, donde se esperan vientos del suroeste de entre 60 y 75 kilómetros por hora y olas de entre 4 y 5 metros.

En concreto, el aviso naranja por fenómenos costeros estará vigente:

En el Campo de Cartagena y Mazarrón , desde las 06:00 hasta las 23:59 horas del jueves.

, desde las del jueves. En el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Además, la Aemet ha decretado avisos de nivel amarillo por viento en varias comarcas:

Rachas de hasta 80 km/h en el Noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas , entre las 06:00 y las 18:00 horas.

en el , entre las 06:00 y las 18:00 horas. Rachas de hasta 70 km/h en el Altiplano y el Campo de Cartagena y Mazarrón , en el mismo tramo horario.

en el , en el mismo tramo horario. También se mantendrá aviso amarillo por fenómenos costeros con olas de hasta 3 metros en el litoral sur durante parte de la jornada.

Mapa de alertas de la Aemet para este jueves en la Región / Aemet

El jueves, el día más adverso

Para este miércoles, se esperan cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, más persistentes en el Noroeste, temperaturas en ascenso y vientos flojos del oeste, con rachas localmente muy fuertes en sierras occidentales.

El jueves, coincidiendo con el momento álgido del episodio, continuará la nubosidad muy abundante, con cielos muy nubosos y lluvias débiles a moderadas en el interior, tendiendo a abrirse claros por la tarde. Las temperaturas subirán de forma generalizada, con máximas que alcanzarán los 25 grados en Murcia, 23 en Lorca y 21 en Cartagena, mientras que los vientos del suroeste serán moderados, con intervalos fuertes y rachas muy intensas en las horas centrales.

El viernes se espera una tregua relativa, con intervalos nubosos y solo la posibilidad de precipitaciones débiles ocasionales en el interior. Las temperaturas iniciarán un descenso y los vientos soplarán flojos a moderados del oeste, con intervalos fuertes en el litoral.

De cara al sábado, persistirá la nubosidad variable, sin descartar lluvias débiles, localmente moderadas en las sierras del Noroeste, con temperaturas a la baja y viento del suroeste moderado a fuerte en la costa.

Mapa del tiempo para este jueves en la Región / Aemet

Recomendaciones

Ante la previsión de que el episodio sea más intenso este jueves, se recomienda evitar zonas expuestas al oleaje, asegurar objetos que puedan caer o desplazarse por el viento y aplazar actividades náuticas hasta que remita el temporal.

La Aemet seguirá actualizando la evolución de la borrasca Leonardo, con especial atención al litoral murciano durante la jornada del jueves.