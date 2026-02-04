La camarera testigo del crimen de Halloween declara que el acusado "se metió en la pelea porque se lo pedí"

El segundo día del juicio del conocido como 'crimen de Halloween' que se celebra desde este martes en la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Murcia, contó con la declaración de Francisco, el hombre que acompañaba al acusado la noche de los hechos, y que contó que pensaba que la víctima había "perdido el conocimiento" cuando lo vio tendido en el suelo. Por este caso se sienta en el banquillo Pedro A. B., el vecino de La Arboleja para el que la Fiscalía pide 18 años de cárcel por un delito de asesinato. "Soy antiviolencia total", manifestó en la primera sesión de la vista el procesado, "no quería hacerle el mínimo rasguño ni roce".

Fue una sola cuchillada letal en el interior del Mamy Blue, bar de la población murciana de Santa Cruz. Ahí, aquella noche de 2023, se conocieron y estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas Pedro y Gaspar (la víctima). Empezaron a discutir, la riña fue subiendo de tono y en un momento dado el sospechoso sacó un cuchillo y se lo clavó a la víctima. El crimen fue captado por cámaras de seguridad.

Según Francisco, aquella noche Gaspar se unió a una conversación que ambos mantenían pese a no conocerse. "No paraba de hablar y empezó a ponerse pesado", afirmó. Fue entonces cuando empezaron los insultos hacia Raquel, la camarera, algo que Francisco le recriminó en varias ocasiones dada su amistad con ella.

"Esta la chupa por una raya", aseguró Pedro que repetía Gaspar cada vez que pasaba Raquel. Además, detalló que Francisco le dijo que la víctima le estaba "faltando al respeto" y que le soltó, por ejemplo, que "cómo puedo follar yo con una pierna sola".

Según Francisco, le dijo que fuesen a pelear a la calle a lo que él se negó, fue entonces el momento en el que forcejearon entre los dos y el acusado se metió en medio.

El testigo asegura que no vio el arma del crimen

"Como pude, me entró el nervio, le di un empujón y se cayó, vi a mi amigo con los brazos en alto, se cayó y se fue a por él--en referencia al acusado--, se volvió a caer, se levantó y vi que se subió la camiseta, se vio la sangre y se desplomó", narró. Por la posición en la que estaba, no vio la navaja en ningún momento.

"No paraba de hablar y empezó a ponerse pesado", afirma el amigo del acusado

El acusado abandonó el bar en la furgoneta del trabajo y durante el camino, en un semáforo, su amigo lo alcanzó. "Me voy, no sé que ha pasado", declaró que le dijo, a lo que el testigo añadió que pronunció algo como "no sé" o "creo que lo he matado". Asimismo, aseguró que no recuerda que le contestó, por su estado de nervios, y tampoco que le dijera que había "tirado bajo" con la navaja, según explicó este martes el acusado, sino que no creyera que lo hubiera matado.

Vídeos de la cámara de seguridad del bar

Durante su declaración se han mostrado varios vídeos de la cámara de seguridad del bar en los que se ve tanto a Pedro como a Gaspar durante esa noche y el momento en el que inician la conversación. En él se ve cómo la camarera acompaña a Gaspar a la calle, según el testigo para enseñarle un coche, y no para echarlo del bar como declaró el acusado, y volver poco después "molesta", según manifestó ella misma durante su declaración.

El testigo ha declarado que el procesado le contó que llevaba una navaja encima para partir un panecillo del trabajo, aunque el fiscal le ha indicado que también ha dicho que la podría llevar "porque era miedoso".

"Lo vi en el suelo, pero eso no quiere decir que estuviera muerto", ha indicado el testigo

Asimismo, el vídeo muestra el momento de la pelea y en el que el fallecido cae inerte al suelo mientras que el acusado pasa por su lado varias veces y finalmente se marcha. "Lo vi en el suelo, pero eso no quiere decir que estuviera muerto", ha indicado al abogado de la acusación "cuando se levantó la camiseta y se desplomó pensé, "le ha pinchado", pero creí que había perdido el conocimiento", ha añadido.

"No era él, tenía los ojos encendidos", manifestó, "se fue alterado, nunca le había visto agresivo".

La camarera: "Se metió en la pelea porque se lo pedí"

También compareció Raquel, la camarera que atendía el bar donde sucedieron los hechos, que a su vez era amiga del acusado y de su amigo. La mujer apuntó que antes de esa noche el acusado ya había consumido en ese mismo local cerveza con alcohol, después de que afirmara en su declaración del martes que llevaba hasta esa fecha mucho tiempo sin beber.

"No recuerdo lo que me decía, no era agradable", rememoró, para añadir que ella no escuchó ninguna amenaza o advertencias durante la pelea.

La testigo insistió en que la pelea "no iba" con Pedro, el cual se metió porque ella se lo pidió. "No tendría que haberle dicho nada", lamentó.

Frente a los 18 años que pide el Ministerio Público para Pedro, la acusación particular que ejercen la madre y las dos hermanas de Gaspar (y que cuentan con la abogada Rosa Ana Rueda) solicita 20 años de prisión, misma pena que reclaman la que fuera pareja y dos hijas del fallecido, representadas por Manuel Martínez.