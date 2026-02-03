Vox acusa a PP y PSOE de sacrificar al sector primario en los acuerdos comerciales

Vox ha alertado en la Región de Murcia del grave impacto que tendrá el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur sobre agricultores y ganaderos españoles, al considerar que amenaza la viabilidad del sector primario y la soberanía alimentaria nacional. El portavoz nacional de Trabajo y Campo de Vox, Rodrigo Alonso, ha denunciado este martes en Balsicas (Torre Pacheco) que el Partido Popular y el Partido Socialista "condenan a muerte al sector primario" al impulsar el acuerdo con Mercosur, un pacto que, según ha advertido, se pretende aplicar "sin esperar siquiera al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su legalidad".

Alonso ha alertado del "gravísimo perjuicio" que este acuerdo supondrá para agricultores y ganaderos españoles, al permitir la entrada de productos de terceros países que no cumplen las mismas exigencias que se imponen al productor nacional. Durante un encuentro con representantes del sector agrario, ha exigido "reciprocidad real" en los acuerdos comerciales y ha reclamado que cualquier producto importado cumpla idénticos requisitos medioambientales, fitosanitarios, laborales y de bienestar animal. "El sector primario no puede seguir siendo el pagano de acuerdos injustos", ha subrayado.

Asimismo, ha reclamado la inspección del 100% de los productos procedentes de fuera de la Unión Europea en los puntos de control fronterizo, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la soberanía alimentaria de España.

Charla-desayuno de Vox con agricultores, ganaderos y representantes de asociaciones agrarias en Balsicas. / Vox

En este contexto, Alonso ha cargado duramente contra el PP, al que ha acusado de "engañar sistemáticamente al campo español". "Hablan de cláusulas espejo, pero votan a favor de cláusulas de salvaguardia que ya han demostrado ser inútiles, como ocurrió con el acuerdo con Marruecos", ha denunciado. También ha criticado la incoherencia del PP en materia de agua, recordando que mientras en Murcia defienden los trasvases, en otras comunidades sus dirigentes los rechazan abiertamente.

Por su parte, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha señalado que los problemas del sector en esta comunidad se repiten en otras zonas agrícolas como Almería, pero se agravan en Murcia por la Ley del Mar Menor, impulsada por PP y PSOE. Antelo ha denunciado que esta norma "se ha hecho para tapar la inacción política en saneamientos y gestión del agua, castigando injustamente a agricultores y ganaderos".

Además, el dirigente de Vox en la Región ha advertido de que la ley impone restricciones "absurdas e incompatibles", con sanciones acumulativas y pérdida de acceso a ayudas, fruto de "quienes legislan desde el desconocimiento del campo". En este sentido, ha defendido la reforma de la Ley del Mar Menor propuesta por Vox, que, según ha afirmado, protege el entorno natural sin criminalizar la actividad productiva.

Finalmente, Antelo ha reivindicado que Vox es el único partido que defiende los trasvases en toda España "sin ambigüedades ni dobles discursos".