Vodafone abre en Murcia su nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad

La multinacional invierte cuatro millones de euros y creará medio centenar de empleos tecnológicos en la Región

Un momento de la inauguración del nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Vodafone en la Región

Un momento de la inauguración del nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Vodafone en la Región / carm

Joaquín Vallés

La Región de Murcia refuerza su posicionamiento como polo tecnológico con la puesta en marcha de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) de Vodafone, una infraestructura estratégica que consolida a la comunidad como referente nacional en seguridad digital.

El nuevo centro, que ha supuesto una inversión de cuatro millones de euros, permitirá mejorar la capacidad de detección, prevención y respuesta ante ciberataques y conllevará la creación de alrededor de medio centenar de empleos tecnológicos. Se trata de una infraestructura de última generación que se integra en la red de centros de operaciones de ciberseguridad de la multinacional, de la que solo existen otros dos nodos en España, ubicados en Madrid y Barcelona.

El nuevo centro permitirá mejorar la capacidad de detección, prevención y respuesta ante ciberataques

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, visitó este martes las instalaciones acompañado por el director de Vodafone Empresas, Jesús Suso. Durante el recorrido, Marín destacó que la apertura de este centro sitúa a la Región de Murcia "en la élite del proceso de transformación digital y, en concreto, de la ciberseguridad".

El responsable regional recordó además que Murcia fue una de las primeras comunidades autónomas en adherirse, hace cuatro años, a la Red Nacional de Centros de Operaciones de Ciberseguridad impulsada por el Centro Criptológico Nacional, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta frente a amenazas digitales.

En España solo existen otros dos nodos en Madrid y Barcelona

En la actualidad, la inversión de la Comunidad Autónoma en este ámbito alcanza los 62 millones de euros, de los que más de cinco millones se destinan a reforzar los sistemas informáticos y de comunicaciones de los municipios de menor tamaño. A ello se suman proyectos estratégicos como Crisol, una infraestructura de seguridad basada en dos centros de datos interconectados, o Arkeo, que garantiza una doble copia de seguridad de los sistemas informáticos regionales.

Vigilancia permanente

El centro de Vodafone estará operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana, y se especializará en la monitorización continua de la seguridad, la gestión de incidentes y el desarrollo de metodologías avanzadas de detección y respuesta ante amenazas en tiempo real. También ofrecerá operaciones integrales de soluciones de ciberseguridad dirigidas a empresas y administraciones públicas.

Según explicó Marín, el Gobierno regional mantiene una colaboración constante con las principales compañías tecnológicas para seguir avanzando en la protección digital. La apertura de este centro se enmarca en la unidad específica de ciberseguridad de Vodafone Empresas, puesta en marcha hace cerca de un año para reforzar la protección de datos, infraestructuras y operaciones críticas.

