Vivir en Cartagena o en Aledo marca una brecha de más de 700 euros por ser jubilado: ¿cuánto cobran los pensionistas de la Región por municipio?

Las nóminas de las pensiones no son, ni mucho menos, iguales para todos los jubilados murcianos. En pleno debate público sobre la revalorización de las pensiones, la Región de Murcia sigue sin poder salir del furgón de cola en cuanto a la prestación económica que reciben los mayores, mes a mes, por parte de la Seguridad Social una vez concluida su etapa laboral.

La pensión media (contando los diferentes tipos) en la Comunidad sigue siendo la tercera más baja del país (tras Extremadura y Galicia) con 1.219 euros, unos 144 euros inferior a la del conjunto del país, tal y como reflejan los datos aportados por el propio Ministerio hace unos días.

Pero no todos nuestros pensionistas jubilados cobran por igual: hay quienes reciben, de media, hasta 700 euros mensuales más según el municipio y, sobre todo, qué trabajo han desempeñado a lo largo de su carrera y cuánto han cotizado.

Un jubilado de Cartagena percibe, de media, 1.721 euros, la cifra más alta que se registra por municipios de toda la Región. La cantidad contrasta de forma notable con la que perciben los que menos cobran de todo nuestro territorio, los mayores de Aledo, con 1.017 euros de media. Así consta en los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de pensiones por municipios a fecha de enero de 2026.

Dónde se trabaja importa

En este caso, los más de 700 euros que perciben unos y otros se explica por las enormes diferencias en el modelo productivo, la calidad del empleo y las desigualdades de género acumuladas durante décadas. La ciudad portuaria ha contado históricamente con un tejido industrial fuerte, vinculado a grandes empresas como Navantia, la refinería o las basas industriales del entorno.

"Este sector cuenta desde siempre con salarios menos precarios que otros sectores y eso se traduce, cuando llega la jubilación, en pensiones más altas. En contraste, en municipios como Aledo o en zonas con economías más dependientes del campo o de servicios precarios, las cotizaciones han sido más bajas y discontinuas, lo que repercute directamente en las prestaciones", señala Gertrudis Peñalver, secretaria general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras en la Región.

La industria y el empleo estable elevan las prestaciones en las grandes ciudades mientras el mundo rural se queda atrás

A esta brecha territorial se suma, añade, la desigualdad de género que todavía a día de hoy existe entre las grandes ciudades y los pequeños pueblos de la Región: la atribución tradicional de los cuidados a las mujeres ha condicionado su acceso al empleo y sus condiciones laborales. "El trabajo a tiempo parcial, la temporalidad y la exclusión de complementos salariales generan las primeras brechas de género en el empleo, que luego se trasladan a las pensiones", sostiene.

A esto se suma que muchas mayores murcianas ni siquiera cuenten con una pensión propia y dependan de pensiones derivadas como las de viudedad, lo que explica, en gran medida ,estas diferencias tan grandes que se dan de un municipio a otro.

Que la Región de Murcia siga teniendo la tercera pensión media más baja de toda España no se debe solo a este análisis del empleo femenino y el campo, ya que "la precariedad" en el trabajo se traduce en prestaciones bajas: "Por desgracia, siempre estamos por debajo en todo, dependencia, pensiones o prestaciones sociales", lamenta la responsable de la Federación de Pensionistas del sindicato.

Solo 5 municipios superan la media

La pensión media por jubilación se estableció en la Región de Murcia en unos 1.433 euros, según los propios datos del Ministerio. De acuerdo con ellos, hasta 40 municipios de la Región están por debajo de ese umbral: aparte de Cartagena, solo Murcia (1.608 euros mensuales), La Unión (1.566), Molina de Segura (1.497) y Alcantarilla (1.469) superarían la cantidad media.

¿Y por qué si solo 5 de los 45 municipios superan la pensión media regional la cantidad se establece en 1.433 euros? Porque estos municipios -sobre todo Murcia, Cartagena o Molina- concentran la mayor parte del total de pensionistas en la Región y, además, con pensiones altas. Como la media no es un promedio de localidades, sino de personas, esos municipios ‘tiran hacia arriba’ del dato regional.

A pesar de que Lorca sea el tercer gran municipio de la Región, el peso laboral que han tenido sectores como agricultura, ganadería, comercio o servicios -asociados irremediablemente con salarios más bajos, mayor temporalidad en los contratos y menor cotización- provocan que su pensión media por jubilación se establezca en los 1.289 euros.

"Nos utilizan como rehenes"

A vueltas con el 'no' a la revalorización de las pensiones en el Congreso, Peñalver lamenta que el voto en contra de PP, Vox, Junts y UNP "ha impedido" que en la Región de Murcia más 265.000 pensionistas vean incrementadas sus pensiones con la media de la inflación del año 2025.

"Una vez más, los juegos políticos entre los partidos de la oposición de derechas y el Gobierno utilizan a las personas pensionistas como rehenes", denuncia, aludiendo a que los partidos que "hace unos meses clamaban contra el Gobierno porque no incrementaba los gastos militares al 5% del PIB, como pedía el presidente Donald Trump, ahora se oponen a la revalorización de las pensiones".

Peñalver insta asimismo al Gobierno a preparar un nuevo decreto, donde se contemple la subida de las pensiones, "conforme a los acuerdos sobre pensiones aprobados por el Congreso". Y detalla que de ello depende la tranquilidad para 265.000 pensionistas en la Región de Murcia que con una pensión media de 1.108 euros al mes; de viudedad hay 62.104 pensiones, pensión media de 821,50 euros y hay 8.476 pensiones No contributivas de media 485,60 euros.