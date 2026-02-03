Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen de HalloweenFuga agua TravaseTiempo MurciaCopa Fútbol SalaAyudas alquiler
instagramlinkedin

Política

Las 10 medidas estrella del PSOE para vivienda: de ayudas para comprar la primera casa a rebajas de impuestos a propietarios

Francisco Lucas insiste en aplicar la Ley estatal de Vivienda para poder declarar zonas tensionadas y obligar a bajar los precios de los alquileres

Una joven mira viviendas en venta frente a una inmobiliaria.

Una joven mira viviendas en venta frente a una inmobiliaria. / EFE

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

Antes de que entre en la Asamblea Regional el Anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, elaborado por el Ejecutivo autonómico, el Partido Socialista murciano ha hecho público su decálogo de medidas para facilitar de inmediato el acceso a una vivienda en la Región de Murcia a un precio asequible. Se trata de medidas de las que podrían beneficiarse tanto compradores como arrendatarios, pero también los dueños de los inmuebles que estén dispuestos a sacar sus casas al mercado del alquiler.

Compra asequible:

  1. Hasta 36.000 euros de ayuda directa para jóvenes y familias en la compra de su primera vivienda.
  2. Más avales públicos: sin requisitos extra de la banca, incluyendo obra nueva sobre plano y preconcesión desde la firma del contrato.
  3. Garantizar que la vivienda y el suelo públicos sean siempre públicos.
  4. Reconocimiento del cohousing e incentivos para la vivienda cooperativa.
  5. Más medios humanos y técnicos para agilizar trámites.

Alquiler asequible:

  1. Declarar las zonas tensionadas para bajar los precios de los alquileres.
  2. Deducciones fiscales autonómicas para menores de 36 años que vivan de alquiler.
  3. Aval joven al alquiler que cubra el precio de la fianza del alquiler.
  4. Rebaja de impuestos (tramo autonómico) a propietarios que pongan viviendas vacías en alquiler asequible.
  5. Deducción fiscal que cubra el importe del seguro de impago de alquiler al 100% (hasta 600 euros).

Noticias relacionadas

El secretario general del PSOE regional, Francisco Lucas, denunció que el Gobierno autonómico "no ha construido ninguna vivienda pública durante 8 años". Hizo hincapié, además, en que "la Región de Murcia es la comunidad autónoma en la que más subió el precio de la vivienda en el año 2025: concretamente, los alquileres han subido un 12% en el último año, un 6,6% solo en los tres últimos meses del año 2025, y el precio de compra de la vivienda ha subido un 19% en el año 2025". Para el líder del PSRM, estos son "datos terribles, insoportables e inadmisibles".

El PSRM exige una rebaja de impuestos para propietarios que pongan sus casas vacías en alquiler asequible

El PSRM exige una rebaja de impuestos para propietarios que pongan sus casas vacías en alquiler asequible

PSRM

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vivir durante 15 años con el sueldo congelado en la Región: 'Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres
  2. Los patinetes eléctricos en Murcia tendrán que estar registrados desde hoy
  3. Multas de hasta 500 euros con el nuevo modelo de transporte de Murcia
  4. Dos turistas se recorren Murcia en camper de cabo a rabo y alucinan con las callejuelas del casco histórico
  5. El Gobierno regional limita el acceso a varios espacios de Sierra Espuña para proteger al águila real
  6. ¿Cuándo acabará el temporal de viento en la Región de Murcia? Esta es la previsión
  7. Descubren un enorme zulo lleno de marihuana en una casa aislada de un pueblo de Murcia
  8. Estas son las calles cortadas en Murcia por la maratón de este domingo

Las 10 medidas estrella del PSOE para vivienda: de ayudas para comprar la primera casa a rebajas de impuestos a propietarios

Las 10 medidas estrella del PSOE para vivienda: de ayudas para comprar la primera casa a rebajas de impuestos a propietarios

Adiós a José Antonio Avilés, coordinador del 112: "Aportaba a cada llamada calma, humanidad y compromiso"

Adiós a José Antonio Avilés, coordinador del 112: "Aportaba a cada llamada calma, humanidad y compromiso"

El acusado de matar de una cuchillada en el corazón a un hombre en Halloween en Murcia: "Soy antiviolencia total"

El acusado de matar de una cuchillada en el corazón a un hombre en Halloween en Murcia: "Soy antiviolencia total"

Agilizar el cobro de ayudas y un plan contra el abandono escolar destacan en la primera Estrategia de Lucha contra la Pobreza

Agilizar el cobro de ayudas y un plan contra el abandono escolar destacan en la primera Estrategia de Lucha contra la Pobreza

El PSRM exige una rebaja de impuestos para propietarios que pongan sus casas vacías en alquiler asequible

El PSRM exige una rebaja de impuestos para propietarios que pongan sus casas vacías en alquiler asequible

La Ciudad Agroalimentaria y del Transporte de Murcia contará con un aparcamiento de camiones de más de 20.000 metros cuadrados

La Ciudad Agroalimentaria y del Transporte de Murcia contará con un aparcamiento de camiones de más de 20.000 metros cuadrados

Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje

Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje

Denuncian el "secuestro" de las ayudas para el alquiler y la compra de vivienda para miles de personas en la Región

Denuncian el "secuestro" de las ayudas para el alquiler y la compra de vivienda para miles de personas en la Región
Tracking Pixel Contents