Las 10 medidas estrella del PSOE para vivienda: de ayudas para comprar la primera casa a rebajas de impuestos a propietarios

Antes de que entre en la Asamblea Regional el Anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, elaborado por el Ejecutivo autonómico, el Partido Socialista murciano ha hecho público su decálogo de medidas para facilitar de inmediato el acceso a una vivienda en la Región de Murcia a un precio asequible. Se trata de medidas de las que podrían beneficiarse tanto compradores como arrendatarios, pero también los dueños de los inmuebles que estén dispuestos a sacar sus casas al mercado del alquiler.

Compra asequible:

Hasta 36.000 euros de ayuda directa para jóvenes y familias en la compra de su primera vivienda. Más avales públicos: sin requisitos extra de la banca, incluyendo obra nueva sobre plano y preconcesión desde la firma del contrato. Garantizar que la vivienda y el suelo públicos sean siempre públicos. Reconocimiento del cohousing e incentivos para la vivienda cooperativa. Más medios humanos y técnicos para agilizar trámites.

Alquiler asequible:

Declarar las zonas tensionadas para bajar los precios de los alquileres. Deducciones fiscales autonómicas para menores de 36 años que vivan de alquiler. Aval joven al alquiler que cubra el precio de la fianza del alquiler. Rebaja de impuestos (tramo autonómico) a propietarios que pongan viviendas vacías en alquiler asequible. Deducción fiscal que cubra el importe del seguro de impago de alquiler al 100% (hasta 600 euros).

Noticias relacionadas

El secretario general del PSOE regional, Francisco Lucas, denunció que el Gobierno autonómico "no ha construido ninguna vivienda pública durante 8 años". Hizo hincapié, además, en que "la Región de Murcia es la comunidad autónoma en la que más subió el precio de la vivienda en el año 2025: concretamente, los alquileres han subido un 12% en el último año, un 6,6% solo en los tres últimos meses del año 2025, y el precio de compra de la vivienda ha subido un 19% en el año 2025". Para el líder del PSRM, estos son "datos terribles, insoportables e inadmisibles".