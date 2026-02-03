Las universidades murcianas, cada vez más atractivas para los alumnos extranjeros

Las universidades de la Región de Murcia se han consolidado como referentes en la formación de alumnos extranjeros, con una demanda que aumenta año tras año. Este lunes las dos instituciones públicas, Universidad de Murcia (UMU) y Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), han recibido a los alumnos internacionales que se incorporan a sus aulas en este segundo cuatrimestre del curso sumando a más de 600 estudiantes de otros países entre ambas.

Estos jóvenes vienen a sumarse a los que ya estuvieron meses atrás formándose en universidades murcianas, lo que hará que en el actual curso sean cerca de 6.000 los alumnos internacionales que pasarán por la UMU, la UPCT y la UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia), lo que hace que estos lleguen a representar ya el 12% del total de estudiantes universitarios de la comunidad, según muestran las últimas cifras del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En términos generales, la Universidad de Murcia contará este curso con unos 2.000 alumnos en programas de movilidad, de los que 400 son los que se incorporan este segundo cuatrimestre. Principalmente de programas con Latinoamérica y con EEUU.

La UPCT atrae este curso a medio millar de estudiantes internacionales, de los que 232 se incorporaban este lunes a sus clases, un 18% más que en el mismo periodo del pasado curso, según informa la institución universitaria.

Mientras que la Católica San Antonio bate todos los récord y solo este año recibirá a 2.982 estudiantes internacionales de 115 nacionalidades gracias a los acuerdos que tiene con 498 universidades socias. En este caso, en la UCAM el 59% de los alumnos extranjeros proceden de países de Europa; el 26% de América; el 10% de Asia y Oceanía; y el 5% de África.

Presencia de alumnos de otros países en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. / UCAM

El Ayuntamiento de Murcia acogía este lunes el acto de recepción oficial y bienvenida a los 388 estudiantes procedentes de universidades extranjeras que llegan a la Universidad de Murcia, encuentro que estuvo presidido por el rector de la UMU, José Luján. Estos cerca de 400 estudiantes se suman a los más de 1.500, tanto entrantes como salientes, que ya estaban implicados en programas de movilidad internacional desde el inicio del curso, reforzando el carácter multicultural y global del campus universitario.

Luján destaca que con esta recepción dan comienzo los ‘WelcomeDays’, un programa de actividades organizado por el vicerrectorado de Internacionalización que hasta el 15 de febrero ha preparado actividades culturales y sociales para que el alumnado extranjero conozca la Región y la ciudad de Murcia.

Las tres universidades de la Región acogen este curso casi 6.000 alumnos extranjeros

El programa Erasmus+ Estudios continúa siendo el principal eje de la movilidad internacional en la UMU. Durante este segundo cuatrimestre, 253 estudiantes extranjeros se incorporan a las aulas a través de este programa, lo que eleva a 764 el número total de estudiantes Erasmus+ recibidos en el curso 2025-2026, tras los 511 llegados el pasado mes de septiembre. En paralelo, 38 estudiantes de la Universidad de Murcia inician en este periodo sus estancias en universidades europeas, alcanzando un total de 824 estudiantes enviados dentro del programa Erasmus+.

La movilidad con Latinoamérica mantiene un peso destacado gracias al programa de Intercambio con Latinoamérica. En total, 140 estudiantes latinoamericanos realizarán estancias en la UMU este curso, de los cuales 56 se incorporan en este segundo cuatrimestre. En cuanto a la movilidad con Estados Unidos, el programa ISEP contempla este semestre la llegada de 30 estudiantes y la salida de cinco alumnos de la UMU, mientras que los convenios bilaterales han permitido la recepción de dos estudiantes procedentes de Corea y la incorporación de tres estudiantes murcianos a universidades estadounidenses.

Prácticas en empresas

La movilidad internacional se extiende igualmente al ámbito de las prácticas académicas y profesionales. Durante el curso 2025-2026 han sido seleccionados 31 estudiantes de la UMU para realizar prácticas Erasmus+ en empresas y universidades europeas. Además, la Universidad de Murcia ha recibido este semestre siete estudiantes internacionales para prácticas y rotatorios en hospitales de la Región de Murcia, y la Facultad de Educación acoge a 14 estudiantes de Escuelas Normales de México para realizar prácticas en centros de Educación Primaria.

También, en el marco de los Programas Intensivos Combinados (BIP), una modalidad del programa Erasmus+ que combina docencia presencial y virtual, 68 estudiantes de la UMU participan actualmente en distintas iniciativas internacionales.

Alumnos extranjeros llegados ayer a la Politécnica de Cartagena. / UPCT

México, Rumanía, Ucrania e Italia, principales procedencias en la UPCT

México (57), Rumanía (31), Ucrania (22), Italia (21) y Francia (18) son las nacionalidades más numerosas de entre los 232 estudiantes de movilidad internacional a los que daba ayer la bienvenida la Universidad Politécnica de Cartagena.

La UPCT destaca que entre los nuevos estudiantes internacionales son mayoría los procedentes de universidades europeas (109), 43 de ellos venidos de las politécnicas de Cluj-Napoca (Rumanía), Troyes (Francia), Cassino (Italia) y Dublín (Irlanda), socias de la UPCT en la European University of Technology (EUT+), un consorcio que facilita y promueve el intercambio de alumnado. También llegan con beca Erasmus 32 estudiantes internacionales de fuera de Europa. Y son 91 quienes vienen de universidades latinoamericanas, dos de ellos con beca del Programa Golondrina para descendientes de emigrantes de la Región de Murcia.

La internacionalización de la Politécnica se incrementará asimismo con los sesenta estudiantes que espera acoger a través cuatro de programas intensivos de corta duración (BIP) que se celebrarán en los próximos meses, a los que se sumará otra quincena de estudiantes internacionales que realizan este cuatrimestre prácticas con beca Erasmus en servicios y grupos de investigación de la UPCT.