Los tasadores ya lo advierten: el precio de la vivienda nueva en Murcia sigue escalando y acecha su máximo histórico

Los tasadores murcianos ya lo vienen avisando: el valor medio de la vivienda nueva en la capital de Murcia se situó a cierre de 2025 en 1.600 euros por metro cuadrado, una cifra que va poco a poco aproximándose a su máximo histórico, cosechado al cierre del año 2007 (1.682/m²). Este es uno de los datos más significativos recogidos en el nuevo estudio de vivienda nueva en la Región de Murcia elaborado por Sociedad de Tasación.

El precio de la vivienda nueva estuvo al alza en la Región de Murcia durante el último año, pero a un ritmo menos acusado que en el conjunto de España. La propia capital de Murcia concluyó 2025 con un valor 1.600 euros por metro cuadrado, tras un incremento anual del 6,5%. Este crecimiento es menos significativo que el nacional (8,9%), cuyo precio medio alcanzó los 3.298 euros/m². A su vez, la variación semestral ha sido del 3,2%, de nuevo inferior al 4,7% del conjunto de España.

Solo Extremadura supera a la Comunidad como la más asequible de todo el país para adquirir un inmueble

Por municipios, Cartagena encabeza el precio medio a diciembre de 2025 en la Comunidad (1.689 euros/m2), tras registrar un incremento del 5,8% durante el último año; por delante de Murcia capital (1.600 euros/m2) con un aumento interanual del 6,5%; y, en tercer lugar, San Javier (1.581 euros/m2), que en su caso ha incrementado su precio medio un 6,1% durante el último año.

Evolución del precio medio de la vivienda nueva en la Región de Murcia por municipios. / Sociedad de Tasación

El delegado general en Murcia de Sociedad de Tasación, Juan Rodríguez, indicó que "el precio de la vivienda nueva mantiene una evolución al alza en la Región de Murcia, en línea con la tendencia observada en el conjunto del país, si bien con variaciones más moderadas. Con todo, Murcia continúa registrando el segundo valor más bajo a nivel precio de obra nueva de España, solo superado por Extremadura".

"En línea con el ejercicio anterior, Cartagena conserva al cierre de 2025 el precio medio más elevado, mientras que Mazarrón ha registrado el mayor incremento interanual".

El Estudio de Vivienda Nueva en Murcia también recoge el Índice de Esfuerzo Inmobiliario, cuyo indicador mide el número de años de sueldo íntegro que un ciudadano medio necesitaría destinar para la compra de una vivienda de tipo medio, se ha situado en 5,2 años en Murcia, una décima más que el trimestre anterior y dos décimas más que hace doce meses (5,0). Murcia se mantiene así, como la comunidad, junto a Extremadura (4,9 años), donde sus habitantes tienen que hacer un menor esfuerzo para adquirir una vivienda. El promedio nacional se ha situado en 7,6 años en diciembre de 2025.

Optimismo con la situación inmobiliaria regional

Asimismo la evolución del Índice de Confianza Inmobiliario ha experimentado un incremento de 0,2 puntos durante los últimos tres meses en la Región de Murcia, hasta alcanzar los 61,4 puntos sobre 100 en el cuarto trimestre de 2025. Son 6,6 puntos más que hace un año (54,8). Murcia se sitúa de nuevo por encima del punto de equilibrio (50 puntos), una tendencia que también se refleja en el conjunto de España, cuya media alcanza los 59,2 puntos.

Murcia es la tercera autonomía con el Índice de Confianza Inmobiliario más elevado al cierre de diciembre con 61,4 puntos, superada únicamente por Navarra (63,4 puntos) y Asturias (61,9 puntos). Esta mejora del Índice de Confianza confirma que la situación de optimismo continúa siendo generalizada en la Comunidad, al igual que a nivel nacional con siete trimestres consecutivos registrando valores por encima del punto de equilibrio (50 puntos).

La encuesta de base para obtener el Índice de Confianza Inmobiliario se ha realizado entre los días 5 y 16 de diciembre 2025. Ésta recoge la opinión de 487 tasadores a nivel nacional —incluyendo Región de Murcia— sobre aspectos económico-inmobiliarios de las zonas donde se desarrolla su actividad profesional, con relación a las perspectivas del mercado (situación de los últimos tres meses) y a las expectativas de éste (previsiones para los tres próximos meses).