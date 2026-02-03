Tabaco, alcohol y obesidad: riesgos a evitar para prevenir el cáncer

Un tercio de las muertes por cáncer son evitables, ya que están relacionadas con el consumo de tabaco y alcohol, con la obesidad y el sedentarismo, por lo que la Consejería de Salud de la Región de Murcia aprovecha la víspera del Día del Cáncer, que se celebra este miércoles, 4 de febrero, para recordar la importancia de evitar los factores de riesgo y el peso que tiene la prevención con hábitos de vida saludables.

Basándose en las cifras del ‘Informe Mundial del Cáncer’ de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Salud insiste en que el tabaco es el factor de riesgo individual responsable de un mayor número de cánceres, aproximadamente el 90% de los casos de cáncer de pulmón, y es un agente causal fundamental en multitud de otros cánceres, como los de cabeza y cuello, vejiga, riñón, esófago, páncreas, estómago, colon y recto, entre otros.

Respecto al alcohol, es un factor de riesgo para multitud de cánceres, como los cánceres de esófago, colon y recto, hígado, mama, y cavidad oral, entre otros. "No existe un nivel seguro de consumo de alcohol, ya que el riesgo de cáncer aumenta incluso con consumos bajos, y además es importante tener en cuenta el efecto sinérgico que se produce con el hábito tabáquico, multiplicando hasta por 30 el riesgo de ciertos tumores", afirman los responsables sanitarios.

La obesidad se asocia con al menos nueve tipos de cáncer como el de mama, endometrio, colon, renal, vesícula biliar y páncreas, entre otros. Por ello, el ejercicio físico está considerado un pilar fundamental en el estilo de vida saludable, ya que se estima que podría reducir hasta un 30% el riesgo de cáncer de mama, colon, vejiga urinaria, endometrio, esófago y estómago, y reducir casi el 20% el riesgo de mortalidad específica por cáncer. Además, el ejercicio físico ha demostrado mejorar la calidad de vida y reducir los efectos secundarios derivados de los tratamientos oncológicos.

Supervivencia: 60% en adultos y 85,5% en menores

La prevención, el diagnóstico temprano y el avance en nuevos tratamientos ha ayudado a aumentar las tasas de supervivencia en los últimos años. En el caso de la Región de Murcia, la tasa de supervivencia de los adultos está en torno al 60% a los cinco años del diagnóstico, en línea con la media nacional, mientras que entre menores la tasa de supervivencia llega al 85,5%.

La Consejería también detalla el peso que tiene la investigación en las enfermedades oncológicas, de ahí la apuesta que existe en este campo desde el SMS con el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB). Actualmente, la Región de Murcia tiene en marcha unos 400 estudios de investigación clínica relacionados con diferentes tipos de cáncer, de los que más de la mitad se están desarrollando en el Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, principalmente centrados en el cáncer de mama.

Esta apuesta por nuevos tratamientos médicos frente al cáncer también se observa con la puesta en marcha recientemente de la Unidad de Fases Tempranas en el Hospital Virgen de la Arrixaca, y la creación de la Unidad Coordinada de Investigación de los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía.