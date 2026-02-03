Estos son los diez grandes anuncios de López Miras para revolucionar la industria murciana

La Región de Murcia se lanza a una nueva década industrial. El presidente regional, Fernando López Miras, presentó ayer el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, una hoja de ruta que movilizará inversión pública y privada, reducirá trabas burocráticas y posicionará a la Comunidad como un polo industrial, logístico y energético de referencia en el sureste español.

Con un discurso centrado en la agilidad administrativa, la seguridad jurídica, la innovación tecnológica y la internacionalización, López Miras desgranó, al margen de las inversiones comprometidas, una batería de anuncios estratégicos que marcan un antes y un después para el tejido productivo regional.

Estas son las diez grandes apuestas del presidente para transformar la industria murciana en la próxima década:

1. Fast-Track industrial: menos papeleo, más velocidad

La Comunidad pondrá en marcha un Fast-Track específico para la industria regional, que simplificará procedimientos, eliminará duplicidades administrativas y reducirá de forma drástica los plazos de tramitación para nuevos proyectos industriales.

2. Ventanilla única industrial en la UNAI

Se crea una nueva área específica para inversiones industriales dentro de la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI) del Info. Funcionará como ventanilla única, acompañando a las empresas desde la implantación del proyecto hasta su puesta en marcha.

3. Ley de Impulso Industrial de la Región de Murcia

El Gobierno regional impulsará una nueva Ley de Impulso Industrial que aportará seguridad jurídica, planificación a largo plazo y una gobernanza clara, uno de los principales reclamos históricos del sector.

4. Industria 4.0 con IA, ciberseguridad y tecnologías avanzadas

La inteligencia artificial, la ciberseguridad y las tecnologías disruptivas se integrarán en el tejido industrial a través del programa Caetra, reforzando la competitividad y la resiliencia de las empresas.

5. Nace el Campus Industrial de la Región de Murcia

Inspirado en el modelo del Campus Mare Nostrum, se creará el Campus Industrial, un ecosistema donde investigación, conocimiento e innovación estarán al servicio directo del crecimiento industrial.

Foto de familia tras la presentación del Plan Industrial de la Región de Murcia. / L.O.

6. Más centros de capacitación e innovación industrial

El Ejecutivo regional ampliará la Red Regional de Centros de Capacitación e Innovación Industrial, reforzando la formación especializada y la transferencia tecnológica hacia las empresas.

7. Red de Municipios Industriales

Se impulsará una Red de Municipios Industriales para garantizar suelo industrial suficiente, accesible y competitivo en todas las comarcas de la Región, alineando planificación urbanística y desarrollo económico.

8. Promotores industriales en mercados estratégicos

La Región contará con una Red de Promotores Industriales en mercados estratégicos, con el objetivo de reforzar la proyección exterior y avanzar hacia una industria más internacionalizada.

9. Escombreras, polo industrial y energético verde

El Valle de Escombreras se consolidará como gran polo industrial y energético verde del sureste español, con proyectos tractores en hidrógeno verde, eficiencia energética y economía circular, garantizando energía disponible y a precios competitivos.

10. Cartagena como nodo logístico clave del Mediterráneo

El Plan refuerza la posición logística de la Región, consolidando el hub del Puerto de Cartagena y defendiendo infraestructuras estratégicas como la ampliación de la dársena, clave para atraer industria y exportaciones.