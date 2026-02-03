Roberto Brasero advierte a Murcia de que vivirá días de tormenta y descenso de temperaturas esta semana

Murcia inicia un febrero bajo la influencia de un frente atlántico que traerá precipitaciones y fuertes vientos a lo largo de esta semana. Según informó el prestigioso meteorólogo Roberto Brasero, el tiempo se mantendrá inestable en la región mediterránea, lo que afectará a la Región de Murcia con chubascos dispersos y fuertes rachas de viento a partir de este martes.

Brasero señala que aunque las lluvias no serán tan intensas como en el oeste de la Península, la humedad en el resto de territorios podría generar complicaciones locales. Al no "tragar más agua los terrenos" por la cantidad de precipitaciones registradas en enero, las zonas de ríos y cauces podrían verse afectadas.

Vuelve la lluvia a la Región de Murcia este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera para este martes una jornada lluviosa en la Comunidad, sobre todo para las regiones del interior. Las probabilidades de lluvia más altas las registran los municipios de la Comarca el Noroeste, el Altiplano y Cieza. Las localidades del oeste tienen una probabilidad superior al 80%, mientras que los del norte registran el 70% de posibilidades de que llueva en su territorio.

En el resto del mapa de Murcia, los porcentajes de precipitaciones irán reduciéndose gradualmente conforme se vayan acercando a la costa, en donde los pronósticos apuntan a episodios muy débiles. Las previsiones más importantes se concentran de las 12.00 a las 18.00 horas.

En cuanto a las temperaturas, irán en descenso, de acuerdo con la Aemet. La zona más fría de la Región este marte será Caravaca de la Cruz con 1 grado. Por otro lado, la localidad más caliente será Murcia, con una temperatura de 18 grados de máxima.

Mínimas y máximas de este martes Caravaca de la Cruz: mínima de 1 y máxima de 13 Cartagena: 9 y 16 Lorca: 4 y 17 Murcia: 5 y 18 Yecla: 4 y 12

La lluvia azotará Murcia este miércoles

Durante la madrugada y la mañana del miércoles, la Región de Murcia deberá prestar especial atención a la lluvia y a las fuertes rachas de viento que se esperan, según la Aemet. La agencia ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos de 3.00 a 13.00 horas. De hecho, Emergencias recomienda extremar la precaución en las zonas expuestas: el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Según Brasero, el miércoles será clave, porque coincidirán las lluvias persistentes con rachas de viento más intensas y podrían provocar incidencias en calles, carreteras y zonas altas. Toda la Región de Murcia tiene un 100% de probabilidades de registrar lluvias moderadas. No se salvará ningún municipio de la visita de las precipitaciones.

La Aemet indica, a su vez, que las temperaturas del miércoles irán en ascenso, respetando los valores normales de esta época del año. Aunque recuerda que la sensación térmica podría ser más fría por el viento y la humedad.

Los territorios más calientes este miércoles serán Cartagena y Murcia, con temperaturas máximas de 19 grados. Yecla y Caravaca, todo lo contrarío. Estos municipios serán los enclaves más fríos de la jornada, con 4 y 5 grados, respectivamente.