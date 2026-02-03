Así eran realmente los paisajes de los neandertales, según un estudio de la UMU

¿Y si la imagen que tenemos de los neandertales no estuviera del todo bien contada? ¿Y si, al reconstruir su mundo, hubiéramos puesto el foco casi exclusivamente en los animales y la caza, dejando en un segundo plano un elemento esencial de su vida cotidiana como el paisaje y las plantas?

Una investigación liderada por la Universidad de Murcia, según una nota informativa de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), propone revisar de forma profunda la manera en la que se representa visual y científicamente la vida de los neandertales y otros homínidos.

El proyecto, financiado con 150.000 euros por la AEI, apuesta por situar la vegetación y el entorno natural en el centro del relato, combinando datos científicos con reconstrucciones visuales rigurosas para ofrecer una imagen más completa del pasado.

Una de las recreaciones visuales realizadas para el proyecto HOMEDSCAPE / AEI

El trabajo, denominado HOMEDSCAPE, está dirigido por José S. Carrión, catedrático de Botánica Evolutiva y referente internacional en paleobotánica. El equipo integra información procedente del análisis de polen fósil, restos vegetales y carbones con ilustraciones científicas desarrolladas junto a la paleoartista Gabriela Amorós, que permiten recrear los paisajes en los que vivieron los homínidos, con especial atención a la cuenca mediterránea.

José S. Carrión, catedrático de Botánica Evolutiva, y Gabriela Amorós, paleoartista / AEI

"Cada planta que aparece en nuestras imágenes está respaldada por el registro fósil", subraya Carrión en la nota de la AEI. "No se trata de imaginar escenas, sino de traducir los datos científicos en imágenes fieles, con un margen creativo muy limitado". Estas reconstrucciones, además de su valor divulgativo, están ayudando a plantear nuevas preguntas y a revisar hipótesis que hasta ahora se daban por válidas.

Más allá del estereotipo del neandertal

Durante décadas, los neandertales han sido representados casi exclusivamente en paisajes fríos y abiertos, dominados por grandes animales y escenas de caza. Sin embargo, los trabajos desarrollados en el marco de HOMEDSCAPE cuestionan esta visión y muestran que estos grupos humanos habitaron entornos mucho más diversos, incluidos bosques templados y paisajes mediterráneos.

El estudio demuestra que los neandertales vivieron en bosques y entornos mediterráneos, no solo en estepas frías

"Siempre se ha dibujado al neandertal como una especie ligada a estepas desarboladas", explica el investigador. "Pero los datos paleoecológicos indican que vivieron durante miles de años en paisajes forestales y semiboscosos, algo que encaja mejor con lo que sabemos sobre su anatomía y su forma de cazar".

Las reconstrucciones ponen de relieve que la vegetación condicionaba la disponibilidad de recursos, la movilidad y las estrategias de subsistencia. Las plantas no eran un simple decorado, sino una fuente clave de alimento, refugio y estabilidad ambiental. Esta mirada ayuda también a desmontar la imagen de los neandertales como seres primitivos y mal adaptados, y refuerza la idea de que fueron actores plenamente integrados en sus ecosistemas, indican desde la AEI.

Registro fósil del proyecto HOMEDSCAPE / AEI

El paleoarte como herramienta de investigación

Lejos de tener un papel meramente decorativo, el paleoarte se convierte en este proyecto en una herramienta científica más. Al representar escenas completas del pasado, los investigadores pueden detectar incoherencias, lagunas en el conocimiento o nuevas líneas de trabajo que no siempre afloran en gráficos o tablas.

Este enfoque ha permitido, por ejemplo, replantear la localización de los refugios glaciares, tradicionalmente situados solo en el extremo sur de Europa. Los datos apuntan ahora a la existencia de refugios forestales también en zonas interiores y montañosas, lo que tiene implicaciones directas para comprender las migraciones y la persistencia de las poblaciones humanas.

Algunas de sus reconstrucciones han formado parte de exposiciones en espacios como el Museo Nacional de Altamira

De la ciencia a la divulgación

Las investigaciones de HOMEDSCAPE han traspasado el ámbito académico. Algunas de sus reconstrucciones han formado parte de exposiciones en espacios como el Museo Nacional de Altamira y de una instalación presentada en la Bienal de Venecia. “Queremos que la ciencia llegue a la gente”, destaca Amorós en la nota difundida por la AEI.

Un proyecto financiado por la AEI integra ciencia y paleoarte para ofrecer una visión más completa de la Prehistoria / AEI

Mirar al pasado para pensar el futuro

Aunque centrado en la Prehistoria, el proyecto conecta con debates actuales sobre biodiversidad, sostenibilidad y renaturalización del territorio. Comprender cómo funcionaban los paisajes antes de la transformación humana intensiva ofrece claves útiles para los proyectos de recuperación ecológica que se desarrollan hoy en Europa.

"El ser humano es paisaje", concluye Carrión. "No somos nada fuera de nuestro entorno. Mirar el pasado con rigor científico nos ayuda también a reflexionar sobre el presente". Una investigación que demuestra que cambiar la forma de ver el pasado puede transformar lo que creemos saber sobre nuestra propia historia