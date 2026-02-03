El PSRM exige una rebaja de impuestos para propietarios que pongan sus casas vacías en alquiler asequible

El Partido Socialista de la Región de Murcia desveló este martes el decálogo completo de medidas para facilitar de inmediato el acceso a una vivienda en la Región de Murcia a un precio asequible, adelantándose así a la entrada en la Asamblea Regional del Anteproyecto de Ley del Gobierno regional para legislar sobre esta materia. Durante una rueda de prensa, el secretario regional del PSRM, Francisco Lucas, exigió que la futura norma aumente las "deducciones fiscales autonómicas para menores de 36 años que vivan de alquiler" y cree un "aval público para jóvenes que cubra el precio de la fianza".

Asimismo, cree necesario "reducir impuestos en el tramo autonómico a propietarios que pongan viviendas vacías en alquiler asequible" e implementar deducciones fiscales en el tramo autonómico "que cubra el 100% del importe del seguro de impago de alquiler contratado por el propietario hasta un importe de 600 euros".

Insiste en la aplicación de la ley estatal para poder declarar zonas tensionadas

Lucas también añadió entre las medidas la aplicación de la Ley estatal de Vivienda, lo que permitiría "declarar las zonas tensionadas en la Región de Murcia para bajar los precios de los alquileres allí donde sea necesario".

Estos cinco puntos se unen a los otros cinco adelantados el pasado mes de noviembre por el secretario general de los socialistas murcianos, entre los que destacaba una ayuda directa de hasta 36.000 euros a jóvenes de hasta 35 años, ampliables hasta los 40 años si forma una familia con hijos a su cargo, para la entrada de su primera vivienda siempre que esta tenga un precio que no supere los 180.000 euros.

"López Miras tendrá que elegir entre soluciones reales o un paripé con la ultraderecha que no va a servir para nada" Francisco Lucas — Secretario general del PSRM

Las otras propuestas son: prohibir la venta del suelo público y garantizar que la vivienda pública sea siempre pública; el reconocimiento de la vivienda colaborativa e implantación de una estrategia regional con incentivos para la vivienda cooperativa; incrementar los recursos humanos y técnicos para la agilización de los procesos urbanísticos y garantizar la obtención de permisos con trámites en un plazo de 10 a 30 días; y modificar el aval a la compra para que la banca no ponga más requisitos a los compradores que los estipulados en la ayuda, así como que se incluya la nueva obra sobre plano y que el aval pueda preconcederse con la firma del contrato de compraventa.

"Queremos seguridad, queremos garantías y queremos más vivienda en alquiler asequible", subrayó Lucas, quien subrayó que, con el debate en la Cámara autonómica del anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible, "el Partido Popular y el Gobierno regional van a tener que retratarse de nuevo" después de que la Cámara tumbara el decreto ley. "Tendrá que elegir entre soluciones reales o un paripé con la ultraderecha que no va a servir para nada", añadió.

Lucas denunció que "el Gobierno de López Miras está incumpliendo las leyes de vivienda tanto regional como nacional" y que, además, "no ha construido ninguna vivienda pública durante 8 años". Esto se produce, prosiguió, mientras "la Región de Murcia es la comunidad autónoma en la que más subió el precio de la vivienda en el año 2025: concretamente, los alquileres han subido un 12% en el último año, un 6,6% solo en los tres últimos meses del año 2025, y el precio de compra de la vivienda ha subido un 19% en el año 2025". Para el líder del PSRM, estos son "datos terribles, insoportables e inadmisibles".