Nueva fuga de agua en los tubos del trasvase a su paso por Orihuela

Nueva fuga de agua en las tuberías del sifón del postrasvase Tajo-Segura a su paso por Orihuela. Una imagen impactante, al salir gran cantidad de agua a presión por la válvula y la junta de los tornillos, que se aprecia en la conocida popularmente como la 'carretera de los tubos'.

Esto ha provocado una ligera crecida de El Reguerón y que se inunden los bancales de las inmediaciones, algo que en verano resultaría beneficioso, pero no tanto en esta época del año. Además, el agua en el huerto está remontando hasta la acequia Alquibla.

También se ha tenido que cortar un tramo entre la carretera de Arneva y la gasolinera El tanque, cerrando el tráfico un vial que, aunque es de servicio, usan cientos de vehículos como atajo.

Los problemas en las juntas de dilatación de los cinco kilómetros del trazado son una constante de la infraestructura desde su creación hace casi medio siglo, aunque según la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), responsable de la gestión del trasvase y postrasvase, suponen una pérdida de recursos hídricos "marginal".

Carretera cortada, este martes, debido a la fuga de agua / Áxel Álvarez

En este sentido, las mismas fuentes indican que, pese a las pérdidas aparentemente alarmantes de la avería, suponen una cantidad ínfima del caudal transportado. Con todo, el organismo insiste en que se está actuando de manera inmediata para la minimización de estas pérdidas, que igualmente van a parar al río Segura, incorporándose al sistema único de explotación de la cuenca, por lo que son aprovechadas aguas abajo.

En diciembre, también hubo una avería simultánea en tres puntos de las juntas de dilatación de su trazado, casi en el mismo punto que la que se ha producido este martes, que provocó que el agua que transportaba saliera despedida a toda presión a varios metros de distancia e inundara las inmediaciones y la carretera de servicio que discurre paralela a la infraestructura. Al prolongarse la situación durante horas, la empresa contratada por la CHS tuvo que cortar el tráfico para llevar a cabo el mantenimiento del acueducto.

Se trata de dos tuberías de 2,35 metros de diámetro interior -por las que cabría un turismo en cada una de ellas- que cruzan la llanura de esta parte de la comarca a lo largo de 5,2 kilómetros de trazado recto, y están sostenidas y elevadas sobre el suelo por doscientos pilares de hormigón de seis metros de altura.

Fugas constantes

Estas fugas suponen algo más que el habitual "chorreo" al que ya están acostumbrados los habitantes de la zona, porque las filtraciones de agua por las juntas de dilatación del canal, que discurre en línea recta entre la Sierra de Orihuela y el Cabezo de Hurchillo para enlazar después a cielo abierto con el embalse de La Pedrera, son una estampa muy habitual del paisaje de la huerta tradicional, atravesado en este punto por los 'tubos' desde hace casi medio siglo, dejando a su vez una de las infraestructuras más singulares del postrasvase, que permite hacer llegar agua a una parte de la Vega Baja y al Campo de Cartagena.

Con todo, apenas una pérdida de agua marginal en comparación con el enorme volumen que es capaz de transportar el sifón. Según el organismo de cuenca, estos escapes se producen debido a las diferencias de temperatura y al proceso de dilatación de los materiales. Para que no se produzcan abolladuras en los conductos, se requiere de la instalación de cientos de juntas de dilatación que absorban estos movimientos. Sin embargo, estas juntas pierden sus propiedades de estanqueidad con el tiempo y deben de ser sustituidas periódicamente.

La CHS ha improvisado desagües especiales para recoger el agua sin que "se vea" y tuvo que reforzar el contrato específico de mantenimiento tras hacerse virales imágenes en las que los conductores lavaban sus vehículos bajo el chorro, además de instalar videovigilancia para evitar esas acciones.