Los jubilados murcianos, en pie de guerra por la incertidumbre en la subida de las pensiones: "La revalorización no es un regalo, es nuestra dignidad"

"Las pensiones no pueden seguir siendo moneda de cambio política", advierte Andrés Mora, jubilado murciano de 77 años y miembro del colectivo Yayoflautas Murcia.

En plena polémica tas el primer 'no' a la revalorización de las pensiones por parte del Congreso -por ser una medida incluida dentro de un decreto ómnibus, dejando en el aire la subida a partir de este mes de febrero si el Gobierno no pone solución- y con la pensión media murciana entre las más bajas del país, Mora reclama blindarlas en la Constitución y defiende la movilización ciudadana como única garantía para proteger el poder adquisitivo de quienes han cotizado toda la vida.

Además, alerta que la lucha por unas pensiones dignas no es solo de los mayores: también es un asunto que afecta al futuro de las nuevas generaciones.

¿Cómo ve la situación de los pensionistas jubilados murcianos después de que vuelva la incertidumbre tras el 'no' del Congreso a la revalorización de las pensiones?

Yo creo que esta situación se tiene que arreglar y se va a arreglar. Ahora bien, si no se arregla, vamos a salir a la calle el próximo 23 de febrero, a nivel estatal. Pero incluso aunque se solucione, el problema de las pensiones no está ni muchísimo menos resuelto, y por eso la movilización sigue siendo necesaria, donde reclamamos algo muy claro: que las pensiones estén blindadas en la Constitución como un derecho fundamental. Ahora mismo aparecen recogidas de una forma muy genérica, casi como un artículo decorativo. Se habla de 'pensiones dignas', pero ¿qué significa eso? Las pensiones tienen que revalorizarse con el IPC por ley y quedar garantizadas constitucionalmente para que, gobierne quien gobierne, no pueda tocarlas.

Imagino que se sienten 'utilizados' por el juego político...

Totalmente. Los pensionistas no podemos seguir siendo moneda de cambio. Hemos llegado a una etapa de la vida en la que lo único que queremos es vivir tranquilos, sin sobresaltos ni incertidumbre. Ningún partido tiene derecho a utilizarnos para sus estrategias.

¿Cree que el Gobierno acabará sacando adelante la revalorización?

Sí, estoy convencido de que lo va a hacer. Esto ya pasó el año pasado con el decreto ómnibus que también tumbó el Congreso y se terminó resolviendo. Confío en que ahora ocurra lo mismo y que la revalorización no decaiga ni en febrero ni más adelante. A mí me parecía bien que esta medida fuese en un decreto ómnibus, porque ahí se incluyen medidas que protegen a la población más vulnerable, sean pensionistas o no. Se ha intentado generar miedo diciendo que se cuelan otras cuestiones, como la vivienda, pero eso no es cierto. Lo único que se garantiza es que una persona desahuciada tenga una alternativa habitacional, algo básico para que nadie duerma en la calle.

El 'no' a la actualización de las pensiones conforme al IPC, aunque sean 20 o 30 euros al mes para cada jubilado, al final se nota...

Esos euros de más no son un regalo, son nuestra dignidad. No se trata solo de la cantidad, sino del derecho a no perder poder adquisitivo después de haber cotizado toda una vida. Venimos de años muy duros, como los cuatro años de subidas del 0,25%, en los que perdimos muchísimo poder adquisitivo, y eso no se puede olvidar.

También hay confusión entre algunos jubilados porque ven que su pensión no sube o incluso baja.

Ahí hay un problema de falta de pedagogía. Muchas personas nos llaman alarmadas porque creen que les han bajado la pensión, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que han pasado a un tramo superior del IRPF. Nadie se lo explica y genera una angustia innecesaria. Esto hay que explicarlo claramente.

Tampoco ayuda que la pensión media de la Región sea la tercera más baja del país...

Los pensionistas murcianos seguimos en el furgón de cola, prácticamente sin variación ni en pensiones ni en salarios medios. Por eso la movilización aquí es todavía más necesaria porque en los últimos tiempos se habla incluso de un posible enfrentamiento entre jóvenes y mayores pensionistas que ya se está viendo

¿Cómo ve esto?

Me preocupa mucho, porque es una maniobra muy bien diseñada para dividirnos. Nuestro sistema es un sistema de reparto solidario, y funciona así: los trabajadores de hoy pagan las pensiones de hoy, y mañana otros pagarán las suyas. Mis nietos pagarán las pensiones del futuro igual que ahora se pagan las nuestras.

¿Qué papel deben jugar los jóvenes?

Tienen que acompañarnos. Hay que explicarles que defender las pensiones es defender su propio futuro. Tenemos que crear foros en los sindicatos, en las empresas y en la calle para explicar este modelo y evitar ese enfrentamiento intergeneracional que solo beneficia a unos pocos.