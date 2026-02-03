La familia de la víctima del crimen de Halloween pide Justicia: "Nos asesinó a todos"

'Gaspar somos todos', se leía en las camisetas que vestían familiares de la víctima del crimen de Halloween en el exterior de la Ciudad de la Justicia de Murcia, donde este martes declaraba Pedro, que mató de una cuchillada al hombre en la noche del 31 de octubre de 2023 en un bar de Santa Cruz. En la puerta del complejo judicial, una gran pancarta: 'Justicia para Gaspar. Tu familia luchará por ti hasta el final'.

Eva, sobrina de Gaspar, apuntó que aquella noche "no hubo una pelea campal", solo que "lo empujó, mi tío lo miró a los ojos con pánico y de una puñalada única en el corazón lo mató". "No fue una pelea, no se hincharon a puñetazos, no quiero que la gente piense que fue una pelea", destacó la mujer.

Pancarta en el exterior de la Ciudad de la Justicia de Murcia con la que los familiares de Gaspar piden justicia / Juan Carlos Caval

"En las imágenes se ve perfectamente cómo esta persona (Pedro) se prepara y mete su mano en el bolsillo del chaleco", manifestó Eva, que cree que "le tocó" a su tío, pero podría haberle tocado "a otra persona". El crimen fue "en frío" y el homicida "se fue a su casa, se cambió" antes de ser detenido.

Pedro, presunto autor del crimen de Halloween, en el juicio / Juan Carlos Caval

"Mientras estemos vivas, lo vamos a defender a muerte"

Pedro, además, "en ningún momento se ha arrepentido ni pedido perdón". "Nos ha matado a todos", dijo la hermana de Gaspar y madre de Eva. "El hombre no asesinó a mi hermano, asesinó a todos. Era el pequeño, el que nos animaba… era todo. Y este hombre nos ha matado a todos".

La mujer, Encarna, recuerda cómo se lo comunicó a su madre, algo que hizo acompañada ya de psicólogos. "Una madre con 84 años que tenía. Mi madre está muerta. Respira, porque estamos ahí nosotros, pero está muerta. Y este es el segundo hijo que se le muere; el primero, por suerte o por desgracia, fue por una enfermedad, pero tenía tres años y medio, era mi hermano pequeño". "Es un dolor muy fuerte", subrayó.

Noticias relacionadas

"Y mientras estemos vivas, lo vamos a defender a muerte. Y vamos a estar siempre aquí con él, todos", sentenció la hermana de Gaspar.