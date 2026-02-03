Agilizar el cobro de ayudas y un plan contra el abandono escolar destacan en la primera Estrategia de Lucha contra la Pobreza

El Gobierno regional presentó este martes la primera Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia, un documento que añade 140 nuevas medidas a las 92 en curso, de la que cerca del 80% están dirigidas a la prevención y el impulso de la inclusión. Se trata de la hoja de ruta que permitirá coordinar todas las actuaciones para mejorar la intervención con las personas en situación de vulnerabilidad.

La estrategia plantea tres ejes de actuación: prevención de la pobreza, impulso de la inclusión social y estímulo a la integración social, y define 16 objetivos vinculados a los ámbitos social, educación, empleo, vivienda y salud, centrados en garantizar la cobertura de ingresos económicos suficientes y de las necesidades básicas de la población en situación de pobreza, implementar medidas de acceso a la vivienda o impulsar la acción conjunta y coordinada de los distintos sistemas de protección social de la Región de Murcia.

Ruiz asegura que la estrategia se plantea "ante la ausencia de medidas por parte del Gobierno central"

En el ámbito de la educación se propone el desarrollo del III Plan de absentismo y abandono escolar dirigido a mejorar y acelerar la respuesta educativa y social. También, el refuerzo de la educación inclusiva, adaptada a las necesidades individuales de cada estudiante, implicando a las familias y a toda la comunidad educativa para atender a la diversidad y a las situaciones de pobreza y exclusión social.

En el ámbito de los servicios sociales, destaca la agilización en el cobro de las ayudas de emergencia, y en el de Empleo y Formación, la implantación de un sistema coordinado con los servicios municipales para ofrecer una oferta formativa y laboral adaptada a los colectivos con mayor desventaja social.

En el ámbito de la vivienda, la estrategia plantea la necesidad de crear parques de viviendas disponibles y revisables en los municipios mientras que, en el ámbito de la salud, el documento identifica la importancia de diseñar protocolos de coordinación entre el sistema de salud y el sistema de servicios sociales comunitarios para mejorar la atención a las familias en situación vulnerable.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, destacó la relevancia de esta estrategia que "es fruto de un trabajo desarrollado en el último año con entidades sociales y administraciones públicas para reducir desigualdades, favorecer la inclusión social y laboral, prevenir situaciones de pobreza futura y mejorar la eficiencia del gasto público".

Se plantea la necesidad de crear parques de viviendas disponibles y revisables en los municipios

Partiendo de un diagnóstico previo que ofrece una radiografía precisa de la situación actual, marcada por un escenario de elevada inflación, problemas como el encarecimiento de la vivienda y una pérdida de poder adquisitivo de los salarios de más de 7 puntos en los últimos 5 años, que están generando nuevos perfiles de pobreza, se hace necesario definir respuestas específicas para atender estas realidades emergentes.

"Ante la ausencia de medidas por parte del Gobierno central para afrontar esta nueva coyuntura, el Ejecutivo de Fernando López Miras impulsa una estrategia orientada precisamente a ese objetivo, no dejar a nadie atrás", subrayó la consejera.

Todas las medidas que incluye la estrategia se evaluarán una vez que se pongan en marcha, con indicadores de seguimiento para determinar el cumplimiento de las diferentes actuaciones que se implementen.