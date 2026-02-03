Vox, contra todos en las elecciones de Aragón defendiendo el trasvase del Ebro

"Si sobra agua, que evidentemente sobra, se puede dar a nuestras regiones vecinas", decía el candidato a la Presidencia de Aragón de Vox, Alejandro Nolasco, en una entrevista a El Periódico de Aragón (de Prensa Ibérica, mismo grupo que La Opinión) en la que era preguntado sobre el trasvase del Ebro. "Esto no son unos reinos de taifas medievales", explicaba en plena campaña electoral, reivindicando la solidaridad interterritorial.

Poco tardó el candidato del Partido Popular, el presidente Jorge Azcón, en responder en sus redes sociales. "En Aragón no sobra agua". Desde entonces, ha aprovechado algunas de sus apariciones públicas para insistir en que si él sale elegido presidente de Aragón "nunca habrá un trasvase del Ebro", y que "nadie que se dedique al campo en Aragón se puede creer que quien defiende el trasvase va a defender a Aragón".

Fue José María Aznar quien impulsó este gran acueducto para llevar el agua del Ebro hasta el Levante español. Sin embargo, el cambio de Gobierno en 2004 y la llegada al poder del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que había hecho campaña en su contra, dio al traste con las reivindicaciones de los agricultores murcianos, alicantinos y almerienses. Ningún partido había alzado la voz en Aragón a favor del trasvase hasta que llegó Vox, con un discurso uniforme en todo el territorio nacional. "Santiago Abascal y yo pensamos, en lo fundamental, lo mismo", se jacta Nolasco.

Hasta el PP murciano, gran defensor del Trasvase Tajo-Segura, dejó de hablar hace años del acueducto desde el Ebro. Sí que habla Feijóo de la necesidad de "reutilizar" y "reciclar el agua", y "cuando aun así falte agua, hay que traer el agua de los sitios donde sobra, porque es lo razonable". Lo dijo en un acto del partido en Murcia el pasado mes de septiembre, con Azcón delante y al que, después, le criticaron por aplaudir esas palabras.

De hecho, ese mismo episodio se lo recordó el diputado socialista aragonés Marcel Iglesias, que publicó en sus redes sociales un vídeo en el que se veía el aplauso de Azcón durante las palabras de Núñez Feijóo, y lo acompañó con una sola frase: "Si no lo impedimos, PP y Vox van a resucitar el trasvase del Ebro". La líder del PSOE y candidata electoral, Pilar Alegría, retuiteó sus palabras.

Vox sube en las encuestas Aunque los de Santiago Abascal se han quedado solos en Aragón defendiendo el polémico trasvase, las encuestas les pronostican un ascenso considerable de escaños tras las elecciones del domingo. En concreto, según el sondeo elaborado por GESOP para el Periódico de Aragón, el Partido Popular de Azcón mejoraría ligeramente sus resultados y lograría entre 28 y 30 escaños, pero solo podría llegar a la mayoría absoluta (34) de la mano de Vox, que subiría de sus 7 diputados actuales a entre 11 y 12. Así, ambas fuerzas de derechas aglutinarían el 53% de los sufragios. Por otra parte, desaparecerían de las Cortes de Aragón el Partido Aragonés y Podemos, y el PSOE de Pilar Alegría se quedaría ligeramente por encima de su suelo electoral, con una horquilla de entre 18 y 20 diputados. Chunta Aragonesista, con Jorge Pueyo como candidato, recogería parte del descontento con el PSOE, pasando de sus actuales 3 escaños a entre 4 y 5.

El único partido de la Región de Murcia que se ha hecho eco del debate sobre el Trasvase del Ebro que está teniendo lugar ha sido Vox. Ayer mismo, su presidente provincial, José Ángel Antelo, llamaba al candidato 'popular' el "Puigdemont del agua" y criticaba al PP de López Miras por no exigirle una rectificación.

"No somos la garrafa de España"

Los partidos más pequeños también han criticado la postura de Vox. Uno de los más vehementes en la respuesta a estas palabras fue el candidato del PAR a las elecciones autonómicas, Alberto Izquierdo, quien denunció que "siempre que viene un partido nacional, su delegación aquí obedece y revive y agita el fantasma del trasvase, una amenaza contra la que los aragoneses llevamos luchando décadas".

También mostraron su rechazo a las palabras de Nolasco desde la coalición Aragón-Teruel Existe. A través de sus redes sociales subrayaron que "Aragón debe ser firme frente al interés electoralista de algunos, mandados desde Madrid por el rédito electoral de otras regiones". "El Estatuto habla de una reserva estratégica para Aragón, que se respete. Lo que hay que hacer es crear desarrollo aquí", recordó el partido de Tomás Guitarte.

Desde Chunta Aragonesista replicaron al líder de Vox que "no somos la garrafa de España". A través de sus redes sociales expresaron que "si nosotros queremos ir 'A favor de Aragón', lo de Alejandro Nolasco es literalmente ir en contra de Aragón". "No nos sobra agua. Y quien diga lo contrario, o miente, o no conoce nuestro país", le reprocharon.