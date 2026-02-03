Denuncian el "secuestro" de las ayudas estatales de vivienda para 2.500 personas en la Región

Las distintas ayudas públicas del Gobierno nacional para facilitar el acceso a la vivienda (alquiler o compra) y dotar de mayor seguridad a los propietarios que arrendan sus inmuebles siguen sin llegar en la Región de Murcia a las 2.500 personas que se verían afectadas por el "bloqueo" y el "secuestro" del Ejecutivo murciano. Así lo denunció este martes el sindicato UGT, asegurando que la Comunidad "incumple todas las promesas y plazos, lleva tres años sin pagar estas subvenciones y retiene más de ocho millones de euros que ha recibido por parte del Estado".

De estas 2.500 personas afectadas, se estima que al menos unas 2.000 lo serían por el Bono Alquiler Joven, unas 200 menores de 35 años por la ayuda de 10.800 euros a la compra de vivienda en pueblos pequeños y otras 200 que están esperando a cobrar la ayuda al alquiler habitual o permanente.

La organización sindical recuerda que el Gobierno de España envía un total de 8,8 millones de euros a la Región de Murcia, que permanecen “bloqueados desde hace más de tres años”. De esa cantidad, más de cinco millones y medio ya se han transferido para el Bono Alquiler Joven, mientras que más de tres millones estarían vinculados a ayudas ya cerradas y justificadas que tampoco han sido abonadas.

Ante esta situación, la secretaria general de UGT en la Región, Paqui Sánchez, anunció la creación de una nueva plataforma de afectados por los retrasos de las ayudas al alquiler y a la compra de vivienda en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, solicitadas en los tres últimos años (2023, 2024 y 2025). La misión principal es congregar a esas 2.500 personas "que siguen esperando la resolución de los trámites" por parte de la Consejería de Fomento, a través de la Dirección General de Vivienda.

"Los jóvenes nos sentimos secuestrados y utilizados por intereses políticos. No hay derecho a que ninguna administración haga este boicot" Miguel Lajarín — Secretario general de Vivienda en UGT

El objetivo es seguir la estela de la primera plataforma de personas afectadas creada hace tres años por UGT, en colaboración con su sindicato juvenil RUGE, con la que se atendió a más de 150 jóvenes, se denunció públicamente la situación y se presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo. "Las movilizaciones impulsadas por el sindicato en julio de 2024 obligaron a la Comunidad a comenzar a pagar ayudas que llevaban dos años sin abonarse", expuso por su parte Miguel Lajarín, secretario de Vivienda de UGT.

“Las personas jóvenes nos sentimos secuestradas y utilizadas por intereses políticos. No hay derecho a que ninguna administración, porque el Gobierno de España sea de otro color, boicotee y secuestre millones de euros para el acceso al alquiler o para la compra de una vivienda”.

Protección frente a los inquilinos morosos

Lajarín explicó que, aunque en su mayoría se trata de jóvenes menores de 25 años, dentro de las familias afectadas por el impago del alquiler y la falta de compensaciones hay incluso jubilados que cuentan con una segunda o tercera vivienda como complemento a sus pensiones. Tal y como añadió, estas personas ni reciben el alquiler de sus inquilinos ni reciben la subvención a la que tienen derecho.

Continuando con esta reivindicación, Paqui Sánchez reclamó que las políticas de vivienda no se centren únicamente en las personas jóvenes que necesitan acceder a una vivienda, sino que también protejan a los propietarios que no están cobrando el alquiler de sus inmuebles. En este sentido, recordó que existen familias con inquilinos en situación de extrema vulnerabilidad social que no pueden ser desahuciados y que, por tanto, tienen derecho a una subvención para compensar los gastos y la pérdida de rentas.

Sánchez advirtió de que muchos jóvenes se han visto "obligados a alquilar sus propias viviendas y regresar a vivir con sus padres para poder seguir afrontando el pago" de las mismas. Ante esta situación, exigió que la Administración regional actúe y ayude tanto a jóvenes como a propietarios que no están percibiendo la renta del alquiler.

Hasta cuatro ayudas diferentes

Asimismo, recordó que el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda contempla cuatro líneas de ayuda, entre ellas el Bono Alquiler Joven, la ayuda al alquiler habitual, la compensación a propietarios con inquilinos vulnerables y la ayuda a la compra de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. Todas estas ayudas, añadió, están financiadas al 100 % por el Gobierno de España y transferidas a las comunidades autónomas.

Entre los avances logrados recientemente por el sindicato, destacó que, gracias a un requerimiento del servicio jurídico de UGT, un joven murciano ha conseguido cobrar los 10.800 euros por la compra de su primera vivienda en un pueblo. Pero, añadió Lajarín, esto es la excepción, ya que "en muchos casos los compradores ni siquiera cuentan con una resolución favorable".

Desde UGT alertaron además de que no hay presupuesto suficiente para todas las solicitudes y de que podría repetirse una situación similar a la de la ayuda al alquiler habitual, que "fue denegada de forma masiva en noviembre de 2025". Por ello, el sindicato ha puesto su servicio de vivienda a disposición de las personas afectadas para asesorarlas y ayudarles a presentar requerimientos antes de que se agoten los fondos.

UGT denunció también que la Consejería de Fomento no ha reforzado los recursos humanos necesarios para gestionar estas ayudas y que no facilita datos oficiales sobre su tramitación.