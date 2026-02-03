Convocan una manifestación este viernes por el centro de Murcia por el derecho a la vivienda y la subida de las pensiones

"Por la moratoria de desahucios, por la subida de las pensiones, por mantener la prohibición de cortar suministros a familias vulnerables y contra el proyecto de vivienda del Gobierno regional".

Bajo este pretexto la ILP por el derecho a una vivienda digna en la Región ha convocado una manifestación el próximo viernes, 6 de febrero, para que se "garantice la aprobación de las medidas del escudo social rechazadas la pasada semana por el bloque de derechas" en el Congreso de los Diputados.

Así lo anunciaron este martes las organizaciones sindicales de la Región de Murcia UGT, Comisiones Obreras, USO e Intersindical en sintonía con las restantes organizaciones sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el colectivo Yayoflautas Murcia, a las puertas de la Consejería de Fomento, en la plaza Santoña de la ciudad de Murcia.

La marcha, a la que han llamado a sumarse a toda la sociedad murciana, comenzará a partir de las siete de la tarde: partirá desde la Delegación del Gobierno para avanzar hacia Teniente Flomesta y tomar la Gran Vía de la capital hasta acabar en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno autonómico.

Cartel de la manifestación que se celebrará este viernes en Murcia. / L. O.

"A la cola en subida salarial y en pensiones bajas"

La actualización de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital, entre otros asuntos que han decaído al no aprobarse dicho decreto, resultan "imprescindibles para el mantenimiento de la protección social de la que dependen miles de personas en la Región de Murcia, una de las comunidades autónomas españolas con mayor índice de pobreza. Estamos por la cola en subida salarial y al tener sueldos bajos generan pensiones bajas", explicaron los organizadores de la movilización.

Ante esta situación, las organizaciones sindicales de la Región consideramos necesaria una respuesta inmediata que permita revertir este retroceso en derechos sociales y proteger a los colectivos más vulnerables. Recuerdan que 1 de cada 4 familias murcianas tiene a todos sus componentes en paro y mas de 200.000 personas trabajadoras son pobres, ya que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Los convocantes consideran que el Gobierno regional en la Asamblea "no va en la dirección correcta" porque está "lejos de afrontar el problema estructural de la vivienda que deja fuera a la mayoría social".

"Apostar por este camino es perpetuar un sistema en el que la vivienda se concibe como un producto financiero y no como un derecho constitucional", concluyen.