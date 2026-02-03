La Ciudad Agroalimentaria y del Transporte de Murcia contará con un aparcamiento de camiones de más de 20.000 metros cuadrados

La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Murcia dará un nuevo paso en su desarrollo con la construcción de un aparcamiento para camiones, una infraestructura que ocupará 20.358 metros cuadrados y que se convertirá en la primera instalación operativa de la futura Ciudad Agroalimentaria y del Transporte.

El proyecto, que ejecuta la UTE Orthem-Cobra, se integra en el nodo logístico estratégico que impulsa la Comunidad Autónoma en conexión con el Corredor Mediterráneo, y forma parte del desarrollo integral de la ZAL, concebida como una plataforma logística avanzada con terminal intermodal, áreas logísticas y servicios para el transporte de mercancías.

El aparcamiento para camiones ocupará 20.358 metros cuadrados / L.O.

Seguridad y protección

El futuro aparcamiento contará con la calificación de Zona de Aparcamiento Segura y Protegida para Camiones (SSTPA), una tipología promovida por la Comisión Europea para reforzar la seguridad de la carga y mejorar las condiciones laborales de los conductores profesionales. La instalación aspira a alcanzar el nivel Oro (Gold) del estándar europeo EU Parking.

Se trata de una infraestructura especialmente relevante, ya que en España existen todavía muy pocas áreas certificadas de este tipo, concentradas principalmente en el norte peninsular. Hasta ahora, la Región de Murcia no disponía de un aparcamiento de camiones con estas características.

Contará con 261 plazas para atender distintos tipos de vehículos y de carga

Más de 260 plazas para transporte pesado

El aparcamiento de la ZAL de Murcia contará con 261 plazas, diseñadas para atender distintos tipos de vehículos y de carga. En concreto, dispondrá de 171 plazas para camiones de mercancía general, 32 para vehículos frigoríficos, clave para la cadena agroalimentaria, y 42 plazas para el transporte de mercancías peligrosas, que tendrán un tratamiento específico por normativa y seguridad.

Además, se habilitarán 16 plazas para camiones eléctricos, en línea con la transición energética que afronta el sector del transporte de mercancías.

Servicios y seguridad avanzada

La actuación incluye la urbanización del recinto y las infraestructuras necesarias para que el aparcamiento pueda entrar en funcionamiento de forma autónoma, incluso antes de que concluyan otras fases de desarrollo de la ZAL.

Se espera que el aparcamiento esté en funcionamiento antes de que concluyan otras fases de desarrollo de la ZAL

El proyecto contempla redes de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro eléctrico, conectividad WiFi, señalización y servicios auxiliares, así como sistemas avanzados de control de accesos, vigilancia permanente, gestión del perímetro y medidas contra intrusiones, exigidos para una SSTPA de categoría Oro.

Noticias relacionadas

Mapa de ubicación del aparcamiento de camiones en la ZAL de Murcia / L.O.

Impulso a la plataforma logística regional

La puesta en marcha de este aparcamiento supone un avance clave en el despliegue real de la ZAL de Murcia, llamada a convertirse en una infraestructura estratégica del sureste peninsular. Más allá de su utilidad inmediata, el proyecto marca el inicio operativo de una plataforma logística que busca reforzar la competitividad del transporte de mercancías de la Región dentro de la Red Transeuropea de Transporte.