El cierre de la campaña de Navidad deja 1.350 nuevos parados en la Región

El fin de la campaña de Navidad se saldó el pasado mes de enero en la Región de Murcia con 1.351 personas más en el paro (un 1,84% más que el mes anterior) hasta alcanzar los 74.832 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A pesar del incremento, este número total de desempleados en la Comunidad es la cifra más baja en un mes de enero desde 2008. Cabe recordar que desde inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en enero en todas las ocasiones. En el último año el desempleo acumula un descenso de 5.242 parados, lo que supone un 6,55 por ciento menos.

El sector servicios, el más perjudicado

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 103 menos (-1,9 por ciento); Sin empleo anterior, 16 menos (-0,21); Agricultura, 11 menos (-0,3); Industria, 5 menos (-0,07 por ciento), mientras que se incrementó en Servicios, 1.486 más (+3 por ciento)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (51.030), Sin empleo anterior (7.704), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (3.689), Construcción (5.329), Industria (7.080).

Los sectores con menos desempleados son Agricultura, Construcción e Industria

En cuanto a sexos, de los 74.832 desempleados registrados en enero, 46.591 fueron mujeres, 91 más (+0,2 por ciento) y 28.241, hombres, lo que supone un aumento de 221 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0,8 por ciento).

En enero, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 587 parados menos que a cierre del pasado mes (-7,2 por ciento), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 899 desempleados (+1,35).

El paro aumentó en todas las comunidades respecto al mes pasado siendo Andalucía (+8.046), Madrid (+3.659) y Galicia (+3.113), excepto en Baleares en donde el desempleo se redujo un 1.260 persona. y en MELILLA con un descenso de 10 desempleados.

El paro aumentó en todas las comunidades respecto al mes pasado

En enero se registraron 41.829 contratos en Murcia, un 1,8 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 23.496 fueron contratos indefinidos, cifra un 1,5 por ciento superior a la de enero del año anterior y 18.333, contratos temporales (un 5,8 por ciento menos).

Del número de contratos registrados en enero, el 43,83 por ciento fue temporal (frente a un 42,88 del mes anterior) y un 56,17 indefinidos (el mes precedente fue un 57,12 por ciento).

Más de 30.000 personas en paro en el país

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 30.392 personas en enero en relación al mes anterior (+1,2 por ciento) debido al sector servicios, que concentró casi todo el aumento del desempleo en este mes por la finalización de la campaña navideña.

Tras el repunte del paro en el arranque del año, el menor en un mes de enero desde 2022, el número total de desempleados se situó en 2.439.062 personas, su cifra más baja en un mes de enero en los últimos 18 años, ha subrayado el Ministerio.

El incremento del paro en enero de este año es inferior a las subidas registradas en los meses de enero de 2025 (+38.725 desempleados), 2024 (+60.404 desempleados) y 2023 (+70.744 parados), pero es peor dato que el experimentado en enero de 2022, cuando aumentó en 17.173 personas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.381 parados

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido siempre en los meses de enero. El mayor repunte en este mes se produjo en 2009, con casi 199.000 desempleados más, y el menor se registró en 1998, con un aumento de 10.285 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el primer mes de 2026 en 25.402 personas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.381 parados, lo que supone casi un 6,2 por ciento menos, con un retroceso del paro femenino de 94.148 mujeres (-6) y una caída del desempleo masculino de 66.233 varones (-6,4).

En enero de este año se registraron 1.163.555 contratos, un 4,1por ciento menos que en el mismo mes de 2025.

De todos ellos, 484.295 fueron contratos indefinidos, cifra un 4,7 por ciento inferior a la de un año antes. En total, el 41,6 por ciento de los contratos realizados en enero fueron indefinidos, porcentaje muy similar al de enero de 2025, cuando la proporción de contratos fijos fue del 41,9 por ciento.