Del chato murciano al sushi más sofisticado: los 9 restaurantes de Murcia que aparecen en la Guía Michelin, uno por uno

La Región de Murcia vuelve a brillar dentro del mapa gastronómico español. Nueve restaurantes murcianos fueron reconocidos en la gala Guía Michelin 2026, celebrada en Valencia, y recibieron su correspondiente placa acreditativa. No llega al nivel de estrella, pero es un sello de distinción que acredita calidad, sabor y creatividad.

Este año dos locales entraron por primera vez en el listado de 'recomendados' por la guía culinaria francesa, engordando el catálogo de establecimientos que ostenta la Comunidad: Demo y Kappou Makoto. A su vez, también se destacó el papel de Barahonda, en Yecla, que conquistó su primera estrella Michelin en noviembre del año pasado.

Taúlla (Murcia)

Tradición y vanguardia, con toques muy personales, así se define Taúlla. Emplazado en un antiguo molino de pimentón de 1925, en Espinardo (Antonio Flores Guillamón, 2), se trata de un espacio con historia que se ha convertido en un escenario gastronómico único.

Su propuesta se traslada a materias primas de temporada de la Región de Murcia, interpretadas con técnicas modernas y toques de otras cocinas del mundo. El chef Rodi Fernández define su cocina como "divertida con un toque canalla". Dispone de dos menús: uno de 69 euros y otro de 79.

El Albero (Ceutí)

Lo de El Albero (Mallorca, 10) es, sin duda, el premio a una larga trayectoria gastronómica. Su cocina apuesta por reinterpretar los platos de toda la vida con un punto creativo y contemporáneo. Al frente están los chefs Cundi Sánchez y Tomás Écija, que trabajan con producto de proximidad y recetas reconocibles, elevándolas con técnica y presentaciones cuidadas.

El local ofrece menú degustación y carta, en un espacio que combina un ambiente cercano con una propuesta gastronómica ambiciosa. Su fidelidad a la tradición les valió en su momento para conseguir el Sol Repsol y ahora, les vale para continuar en la guía de recomendados Michelin 2026: una parada imprescindible en la Vega Media murciana.

Alborada (Murcia)

El restaurante Alborada es un clásico gastronómico. Ubicado en la calle Andrés Baquero de Murcia, te ofrece sobre la mesa todo el Mediterráneo, con toques creativos y con mucho respeto al producto local. Además de eso, su carta también incluye arroces, pescados frescos y carnes, así como menús ejecutivos y sugerencias fuera del menú.

Dirigido por el chef David Muñoz Sánchez, el local ofrece un ambiente "acogedor y elegante", ideal tanto para comidas informales como para celebraciones especiales. Una experiencia culinaria que el comensal recordará.

Keki (Murcia)

El restauranete Keki (Fuensanta, 4) es un lugar emblemático en la ciudad de Murcia. Están situados a pocos pasos de la Catedral y desde 2010 se ofrece al comensal "un concepto de comida mediterránea y tiene como principio y fin hacerte disfrutar de la mejor cocina creativa, tapas y platos mediterráneos con toques asiáticos".

Su carta incluye desde croquetas y marineras reinterpretadas hasta tataki de atún o hamburguesa de vaca madurada. Todo ello acompañado de una selección de vinos y opciones fuera de carta que cambian con la temporada.

Local de Ensayo (Murcia)

Local de Ensayo, en Fuensanta, 5, es un restaurante creativo y contemporáneo en pleno centro, donde el chef David López presenta una cocina de "marcado carácter experimental y muy cuidada en la presentación de cada plato".

El local, renovado y elegante incluye una carta completa y hasta tres menús degustación con nombres sugerentes como Tradición, Endocardio y Desfibrilador. Este enfoque le ha valido para consolidarse entre los restaurantes murcianos más interesantes para quienes buscan alta cocina.

Kappou Makoto (Murcia)

Sin aceptar reservas online y con una lista de espera de varios meses, Kappou Makoto (Historiador Juan Torres Fontes, 20) es un restaurante japonés exclusivo y muy valorado en la ciudad, conocido por ofrecer una experiencia culinaria única centrada en la tradición japonesa del kappō y el omakase.

Aquí, el chef Makoto Himeno prepara menús degustación que varían según la temporada y la disponibilidad de los mejores ingredientes, muchos de ellos traídos frescos de mercados locales y mariscos de la costa: técnicas niponas y producto murciano.

Demo (Murcia)

Demo es un restaurante de cocina de mercado contemporánea. Está ubicado en la Plaza de Hernández Amores, a los pies de la Catedral de Murcia, donde el chef Pepe Morales nos propone sabores murcianos, con platos como la ensaladilla de merluza, el torrezno con parmentier de boniato, la alcachofa Demo o el bacalao al pilpil.

La carta de Demo está acompañada de una gran selección de vinos recomendada personalmente por el chef para lograr armonías memorables.

Por Herencia (Murcia)

Por Herencia (plaza Sancho, calle Cánovas del Castillo, 9) se distingue por su un lugar muy íntimo a la par que moderno. Y no es de extrañar, pues está impulsado por una saga familiar con décadas de experiencia en restauración.

Su chef, Miguel Hernández, construye una cocina de autor donde el producto de la huerta murciana toma protagonismo con texturas delicadas y sabores que reflejan la tradición local, desde tartar de quisquilla hasta combinaciones creativas que sorprenden al paladar.

Polea (Murcia)

Polea Restaurante se encuentra en el castizo Barrio del Carmen de Murcia. El proyecto nace de "una pareja que decidió volver a España tras años fuera" y construir un espacio culinario basado en producto local: cada menú es una propuesta única que cambia según la disponibilidad de ingredientes de proximidad.

Polea cuida su menú degustación estacional (con precios alrededor de 52 euros sin bebida) en un ambiente acogedor y personal. Su enfoque le ha valido el reconocimiento continuo de sus comensales, y la inclusión en la recomendación de la Guía Michelin 2026.