Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje

La borrasca Leonardo dejará a partir de este miércoles un episodio de tiempo inestable en la Región de Murcia, con lluvias, viento fuerte y un notable empeoramiento del estado de la mar, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aemet ha emitido un aviso especial por la llegada de Leonardo, que afectará a buena parte de España desde el miércoles, con precipitaciones intensas y persistentes sobre todo en el sur y el este peninsular. En el caso de Murcia, el impacto será más moderado que en otras comunidades, como Andalucía occidental o Galicia, pero sí se espera un aumento claro de la nubosidad, chubascos y viento.

Avisos por viento y fenómenos costeros

Para este miércoles, Aemet ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral del Campo de Cartagena y Mazarrón, vigente entre las 03:00 y las 14:00 horas. Se prevé viento del suroeste con rachas de 50 a 60 km/h y olas de hasta tres metros.

La jornada estará marcada por cielos cubiertos y precipitaciones moderadas, más persistentes en el Noroeste de la Región. Las temperaturas subirán ligeramente y los vientos soplarán flojos de componente oeste, aunque no se descartan rachas muy fuertes en las sierras más occidentales.

Las temperaturas previstas para el miércoles Caravaca de la Cruz : 4 / 15 ºC

: 4 / 15 ºC Yecla : 4 / 14 ºC

: 4 / 14 ºC Lorca : 8 / 17 ºC

: 8 / 17 ºC Murcia : 8 / 16 ºC

: 8 / 16 ºC Cartagena: 12 / 17 ºC

Jueves: empeora el viento y el mar

El jueves será la jornada más adversa del episodio. Aemet ha activado avisos amarillos por viento entre las 05:00 y las 18:00 horas en el Noroeste, el Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón. Las rachas podrían ser fuertes o muy fuertes, especialmente durante las horas centrales del día.

Mapa de alertas de la Aemet para este miércoles / Aemet

En cuanto a la costa, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas estarán en aviso por fenómenos costeros desde las 05:00, que pasará a nivel naranja entre las 12:00 y las 19:00 horas, volviendo después a amarillo. En el Campo de Cartagena y Mazarrón, el aviso será naranja desde las 06:00 hasta la medianoche, con previsión de olas de hasta cinco metros y rachas que podrían alcanzar los 75 km/h.

Aemet activa avisos amarillos y naranjas y recomienda extremar las precauciones en la costa

El jueves se esperan cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas en el interior, tendiendo a abrirse claros al final del día. Las temperaturas subirán de forma generalizada, en algunos puntos de manera notable.

Temperaturas para el jueves Caravaca de la Cruz : 10 / 18 ºC

: 10 / 18 ºC Yecla : 10 / 19 ºC

: 10 / 19 ºC Lorca : 13 / 23 ºC

: 13 / 23 ºC Murcia : 11 / 25 ºC

: 11 / 25 ºC Cartagena: 14 / 21 ºC

Viernes: remite la inestabilidad

El viernes la borrasca irá perdiendo fuerza. Se esperan intervalos de nubes, con tendencia a cielos cubiertos por la tarde y posibilidad de precipitaciones débiles en el interior. Las temperaturas bajarán y el viento soplará flojo a moderado de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral.

Recomendaciones en Cartagena

Ante los avisos naranja y amarillo, el Ayuntamiento de Cartagena ha activado medidas preventivas. El servicio de Parques y Jardines contempla el balizado de árboles de gran porte y el cierre de parques municipales. Los servicios municipales permanecen en alerta para actuar ante posibles incidencias.

Desde el Consistorio se pide extremar las precauciones en la costa, evitar malecones, playas, espigones y zonas expuestas al oleaje, así como suspender la navegación recreativa y revisar los amarres de embarcaciones. También se recomienda no estacionar vehículos en áreas expuestas al mar, como el Muelle de la Curra o la bocana de Cabo de Palos.

Noticias relacionadas

En zonas urbanas, se aconseja asegurar objetos en balcones y fachadas, evitar transitar por zonas arboladas o con estructuras inestables y extremar la precaución en la conducción. Siempre que sea posible, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.