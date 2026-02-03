Meteorología
Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje
El jueves será el día más adverso, con rachas de hasta 75 km/h y olas de cinco metros en la costa
La borrasca Leonardo dejará a partir de este miércoles un episodio de tiempo inestable en la Región de Murcia, con lluvias, viento fuerte y un notable empeoramiento del estado de la mar, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Aemet ha emitido un aviso especial por la llegada de Leonardo, que afectará a buena parte de España desde el miércoles, con precipitaciones intensas y persistentes sobre todo en el sur y el este peninsular. En el caso de Murcia, el impacto será más moderado que en otras comunidades, como Andalucía occidental o Galicia, pero sí se espera un aumento claro de la nubosidad, chubascos y viento.
Avisos por viento y fenómenos costeros
Para este miércoles, Aemet ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral del Campo de Cartagena y Mazarrón, vigente entre las 03:00 y las 14:00 horas. Se prevé viento del suroeste con rachas de 50 a 60 km/h y olas de hasta tres metros.
La jornada estará marcada por cielos cubiertos y precipitaciones moderadas, más persistentes en el Noroeste de la Región. Las temperaturas subirán ligeramente y los vientos soplarán flojos de componente oeste, aunque no se descartan rachas muy fuertes en las sierras más occidentales.
Las temperaturas previstas para el miércoles
- Caravaca de la Cruz: 4 / 15 ºC
- Yecla: 4 / 14 ºC
- Lorca: 8 / 17 ºC
- Murcia: 8 / 16 ºC
- Cartagena: 12 / 17 ºC
Jueves: empeora el viento y el mar
El jueves será la jornada más adversa del episodio. Aemet ha activado avisos amarillos por viento entre las 05:00 y las 18:00 horas en el Noroeste, el Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón. Las rachas podrían ser fuertes o muy fuertes, especialmente durante las horas centrales del día.
En cuanto a la costa, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas estarán en aviso por fenómenos costeros desde las 05:00, que pasará a nivel naranja entre las 12:00 y las 19:00 horas, volviendo después a amarillo. En el Campo de Cartagena y Mazarrón, el aviso será naranja desde las 06:00 hasta la medianoche, con previsión de olas de hasta cinco metros y rachas que podrían alcanzar los 75 km/h.
Aemet activa avisos amarillos y naranjas y recomienda extremar las precauciones en la costa
El jueves se esperan cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas en el interior, tendiendo a abrirse claros al final del día. Las temperaturas subirán de forma generalizada, en algunos puntos de manera notable.
Temperaturas para el jueves
- Caravaca de la Cruz: 10 / 18 ºC
- Yecla: 10 / 19 ºC
- Lorca: 13 / 23 ºC
- Murcia: 11 / 25 ºC
- Cartagena: 14 / 21 ºC
Viernes: remite la inestabilidad
El viernes la borrasca irá perdiendo fuerza. Se esperan intervalos de nubes, con tendencia a cielos cubiertos por la tarde y posibilidad de precipitaciones débiles en el interior. Las temperaturas bajarán y el viento soplará flojo a moderado de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral.
Recomendaciones en Cartagena
Ante los avisos naranja y amarillo, el Ayuntamiento de Cartagena ha activado medidas preventivas. El servicio de Parques y Jardines contempla el balizado de árboles de gran porte y el cierre de parques municipales. Los servicios municipales permanecen en alerta para actuar ante posibles incidencias.
Desde el Consistorio se pide extremar las precauciones en la costa, evitar malecones, playas, espigones y zonas expuestas al oleaje, así como suspender la navegación recreativa y revisar los amarres de embarcaciones. También se recomienda no estacionar vehículos en áreas expuestas al mar, como el Muelle de la Curra o la bocana de Cabo de Palos.
En zonas urbanas, se aconseja asegurar objetos en balcones y fachadas, evitar transitar por zonas arboladas o con estructuras inestables y extremar la precaución en la conducción. Siempre que sea posible, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.
- Vivir durante 15 años con el sueldo congelado en la Región: 'Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres
- Los patinetes eléctricos en Murcia tendrán que estar registrados desde hoy
- Multas de hasta 500 euros con el nuevo modelo de transporte de Murcia
- Dos turistas se recorren Murcia en camper de cabo a rabo y alucinan con las callejuelas del casco histórico
- El Gobierno regional limita el acceso a varios espacios de Sierra Espuña para proteger al águila real
- ¿Cuándo acabará el temporal de viento en la Región de Murcia? Esta es la previsión
- Descubren un enorme zulo lleno de marihuana en una casa aislada de un pueblo de Murcia
- Estas son las calles cortadas en Murcia por la maratón de este domingo