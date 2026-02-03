Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje

El jueves será el día más adverso, con rachas de hasta 75 km/h y olas de cinco metros en la costa

La lluvia hará acto de presencia el jueves, principalmente en zonas del interior de la Región

La lluvia hará acto de presencia el jueves, principalmente en zonas del interior de la Región / Juan Carlos Caval

Joaquín Vallés

La borrasca Leonardo dejará a partir de este miércoles un episodio de tiempo inestable en la Región de Murcia, con lluvias, viento fuerte y un notable empeoramiento del estado de la mar, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aemet ha emitido un aviso especial por la llegada de Leonardo, que afectará a buena parte de España desde el miércoles, con precipitaciones intensas y persistentes sobre todo en el sur y el este peninsular. En el caso de Murcia, el impacto será más moderado que en otras comunidades, como Andalucía occidental o Galicia, pero sí se espera un aumento claro de la nubosidad, chubascos y viento.

Avisos por viento y fenómenos costeros

Para este miércoles, Aemet ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral del Campo de Cartagena y Mazarrón, vigente entre las 03:00 y las 14:00 horas. Se prevé viento del suroeste con rachas de 50 a 60 km/h y olas de hasta tres metros.

La jornada estará marcada por cielos cubiertos y precipitaciones moderadas, más persistentes en el Noroeste de la Región. Las temperaturas subirán ligeramente y los vientos soplarán flojos de componente oeste, aunque no se descartan rachas muy fuertes en las sierras más occidentales.

Las temperaturas previstas para el miércoles

  • Caravaca de la Cruz: 4 / 15 ºC
  • Yecla: 4 / 14 ºC
  • Lorca: 8 / 17 ºC
  • Murcia: 8 / 16 ºC
  • Cartagena: 12 / 17 ºC

Jueves: empeora el viento y el mar

El jueves será la jornada más adversa del episodio. Aemet ha activado avisos amarillos por viento entre las 05:00 y las 18:00 horas en el Noroeste, el Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón. Las rachas podrían ser fuertes o muy fuertes, especialmente durante las horas centrales del día.

Mapa de alertas de la Aemet para este miércoles

Mapa de alertas de la Aemet para este miércoles / Aemet

En cuanto a la costa, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas estarán en aviso por fenómenos costeros desde las 05:00, que pasará a nivel naranja entre las 12:00 y las 19:00 horas, volviendo después a amarillo. En el Campo de Cartagena y Mazarrón, el aviso será naranja desde las 06:00 hasta la medianoche, con previsión de olas de hasta cinco metros y rachas que podrían alcanzar los 75 km/h.

Aemet activa avisos amarillos y naranjas y recomienda extremar las precauciones en la costa

El jueves se esperan cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas en el interior, tendiendo a abrirse claros al final del día. Las temperaturas subirán de forma generalizada, en algunos puntos de manera notable.

Temperaturas para el jueves

  • Caravaca de la Cruz: 10 / 18 ºC
  • Yecla: 10 / 19 ºC
  • Lorca: 13 / 23 ºC
  • Murcia: 11 / 25 ºC
  • Cartagena: 14 / 21 ºC

Viernes: remite la inestabilidad

El viernes la borrasca irá perdiendo fuerza. Se esperan intervalos de nubes, con tendencia a cielos cubiertos por la tarde y posibilidad de precipitaciones débiles en el interior. Las temperaturas bajarán y el viento soplará flojo a moderado de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral.

Recomendaciones en Cartagena

Ante los avisos naranja y amarillo, el Ayuntamiento de Cartagena ha activado medidas preventivas. El servicio de Parques y Jardines contempla el balizado de árboles de gran porte y el cierre de parques municipales. Los servicios municipales permanecen en alerta para actuar ante posibles incidencias.

Desde el Consistorio se pide extremar las precauciones en la costa, evitar malecones, playas, espigones y zonas expuestas al oleaje, así como suspender la navegación recreativa y revisar los amarres de embarcaciones. También se recomienda no estacionar vehículos en áreas expuestas al mar, como el Muelle de la Curra o la bocana de Cabo de Palos.

En zonas urbanas, se aconseja asegurar objetos en balcones y fachadas, evitar transitar por zonas arboladas o con estructuras inestables y extremar la precaución en la conducción. Siempre que sea posible, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

