Adiós a José Antonio Avilés, coordinador del 112: "Aportaba a cada llamada calma, humanidad y compromiso"

José Antonio Avilés Abellán, coordinador del 112 Región de Murcia, falleció este lunes a los 64 años. Nos deja un referente profesional y humano.

Quienes escribimos estas líneas somos sus compañeros. Formamos una plantilla muy unida y comprometida, que ha compartido durante años turnos rotativos, jornadas interminables y millones de llamadas desde 1998. Hemos pasado juntos por distintas adjudicaciones y por situaciones especialmente complejas: emergencias como la gota fría, el terremoto de Lorca, la pandemia de covid o las danas, pero también huelgas, concentraciones y manifestaciones en defensa de nuestro trabajo.

A los compañeros más jóvenes les repetía un mensaje claro: que siguieran luchando por sus derechos y por la dignidad de esta profesión

En todos esos momentos José Antonio siempre estuvo ahí. Nunca perdió la sonrisa, incluso en los turnos más largos y extenuantes, y siempre encontraba la forma de levantar la moral de quienes tenía al lado. Estaba pendiente de todos y en cada llamada lo daba todo, aportando calma, humanidad y compromiso.

Avilés, con sus compañeros en una protesta para luchar por sus derechos laborales. / L. O.

Fue un firme defensor de la dignificación profesional de la plantilla. En los últimos años formó parte de la comisión que llevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el proceso de internalización, y a los compañeros más jóvenes les repetía un mensaje claro: que siguieran luchando por sus derechos y por la dignidad de esta profesión.

En el ámbito familiar fue muy querido y quiso profundamente a los suyos. Hoy nos sentimos un poco huérfanos. Nos deja un referente, un compañero imprescindible y una gran persona cuyo ejemplo permanecerá con nosotros.