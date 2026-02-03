El acusado de matar de una cuchillada en el corazón a un hombre en Halloween en Murcia: "Soy antiviolencia total"

El salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Murcia acogía este martes (tras la selección de los miembros del tribunal popular el lunes) el inicio del juicio del conocido como crimen de Halloween, por el que se sienta en el banquillo Pedro A. B., el vecino de La Arboleja para el que la Fiscalía pide 18 años de cárcel por un delito de asesinato. "Soy antiviolencia total", manifestó el procesado, "no quería hacerle el mínimo rasguño ni roce".

Fue una sola cuchillada letal en el interior del Mamy Blue, bar de la población murciana de Santa Cruz. Ahí, aquella noche de 2023, se conocieron y estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas Pedro y Gaspar (la víctima). Empezaron a discutir, la riña fue subiendo de tono y en un momento dado el sospechoso sacó un cuchillo y se lo clavó a la víctima. El crimen fue captado por cámaras de seguridad.

Tras matar a Gaspar, Pedro se fue. La Policía Local lo detuvo en su casa de La Arboleja, donde vivía junto a sus padres, apenas un rato después. Desde entonces está en prisión provisional, de donde ha salido para sentarse en el banquillo, siempre custodiado por agentes de la Policía Nacional.

Eva, Encarna y Amparo, sobrina y dos hermanas de la víctima del crimen de Halloween, este martes en la Ciudad de la Justicia / Juan Carlos Caval

A la una de la tarde, y tras más de dos horas de cuestiones previas, arrancó el interrogatorio del acusado, que dijo que solamente respondería a las preguntas de su abogado. "Lamento mucho el resultado de los hechos, no me lo esperaba, a día de hoy no consigo entender lo que ocurrió; a base de comentarios y de ver el vídeo, he ido atando los cabos", comenzó.

El procesado comenzó hablando de su vida y explicó que estuvo 26 años, desde que tenía 19, pero que lo echaron; también contó que tuvo “una separación un poco dramática” y que le quitaron el carné de conducir. Tuvo dos intentos de suicidio, aseguró, y problemas con el alcohol. “Me dieron seis meses de vida, yo tenia el hígado muy mal”, relató. En su última empresa lo contrataron “por tener una discapacidad”, narró.

El día de los hechos, había trabajado por la mañana. Llevaba una navaja encima, explicó, "en el chaleco, para la tostada del desayuno", contó, a lo que añadió que esa noche quedó con su amigo Francisco, al que le faltaba una pierna y llevaba tiempo sin ver, porque él le insistió y le dijo: "He venido por ti". "Yo estaba abstemio total", subrayó Pedro. Y se fueron al bar de Santa Cruz, donde trabajaba como camarera otra amiga común, Raquel.

"Soy antiviolencia total", aseveró Pedro, que contó que "estábamos pasándolo bien, teníamos muchas anécdotas, nos reímos". Fue al baño y, al salir, Francisco estaba hablando con un hombre. Era Gaspar. "Pensé que se conocían", comentó. "Presumía de fuerte, sacando músculo, y presumía de haber estado en un club con una chica".

"Esta la chupa por una raya", aseguró Pedro que repetía Gaspar cada vez que pasaba Raquel. Además, detalló que Francisco le dijo que la víctima le estaba "faltando al respeto" y que le soltó, por ejemplo, que "cómo puedo follar yo con una pierna sola".

Francisco y Gaspar empezaron a discutir, la riña fue subiendo de tono y "Gaspar lo coge con una mano del cuello y con otra así del cuerpo". Pedro afirmó que él intervino para separarlos, para mediar, y que le costó porque "estaba muy fuerte". Entonces Gaspar le pegó. "Me quedé aturdido", apuntó. "Le dije que vale ya, que estamos aquí pasándolo bien, y él me dijo ‘te mato’. Y fue a por mí".

Pedro A. B., acusado del crimen de Halloween / Juan Carlos Caval

"Para intimidar"

"Yo no quería hacerle daño ninguno a este hombre. Fran le empuja, lo veo en el suelo ‘to’ lo largo que era, podría haber hecho cualquier cosa. Él coge y se pone en posición para evitar que yo intentara pegarle o hacerle algo, yo ya estaba a dos metros", rememora. "Se levanta, me persigue", contó, aunque admitió que tiene "lagunas mentales".

"Tampoco podía irme, porque dejaba solo a Fran. Él me persigue, me hace así, como poniéndose en guardia. Pensé ‘este hombre sabe pelearse’. Recibo un par de golpes, con la mano abierta intento quitarme los golpes de encima. Yo saco la navaja para intimidar, para que se lo pensara", prosigue. Sin embargo, "recibo otro golpe y, como acto reflejo o arrebato, le hago así. Yo no miraba".

Asegura que él no pretendía clavarle el cuchillo en el corazón. "Me miro la mano y veo que llevo la navaja. Yo no era consciente de que la llevaba", sentenció. "Yo no entiendo el por qué pasa esta situación de estar tomándote algo, pasándolo bien, de estar en esa situación de que te peguen gratuitamente por no querer que pegaran a Fran y que dejara de insultar a mi amiga", recalcó.

Tras apuñalarlo, Pedro contó que lo que se le pasaba por la cabeza era que tenia que devolver la furgoneta de la empresa. Y así lo hizo. La cogió, la devolvió, cogió su coche y se fue para su casa. De la navaja se deshizo porque la vio, "se me viene todo", y decide tirarla. A día de hoy, el arma del crimen no ha aparecido.

Afirma que se enteró de que había matado a Gaspar porque se lo dijo la Policía cuando fue a detenerle: "Esperaba de todo corazón que solo fuese un rasguño", comentó.

Frente a los 18 años que pide el Ministerio Público, la acusación particular que ejercen la madre y las dos hermanas del finado (y que cuentan con la abogada Rosa Ana Rueda) solicita 20 años de prisión, misma pena que reclaman la que fuera pareja y dos hijas del finado, representadas por Manuel Martínez. "Gaspar estaba indefenso, estaba etílico, y se encontró con una mortal puñalada en el corazón", dijo este letrado, mientras se escuchaban, entre el público, los sollozos de un allegado del difunto.

"Es un homicida, pero no un asesino"

La defensa, de la que se ocupa el penalista Pablo Martínez, detalla que el procesado tiene alcoholismo y trastornos mentales (para los que no tomaba la medicación, pese a que la retiraba de la farmacia), que Gaspar se puso "agresivo" y que fue el que inició la pelea, pero con Francisco, el amigo que iba con Pedro aquella noche. Pedro, sostiene su defensa, se metió a separar. Y fue durante esa riña cuando el sospechoso propinó "una única puñalada" a Gaspar. "Es un homicida, pero no es un asesino", opina Pablo Martínez. "Ocurrió una desgracia, ese día murieron dos personas. No es lo mismo, pero para ambos cambió su vida", destacó.

Al comienzo de la vista, la defensa propuso que se incluyese como testigos a una doctora que trató al acusado y al propio hermano de Pedro, a lo cual no se opuso el fiscal, aunque sí las acusaciones particulares, que consideraron que supone para ellas "indefensión". El juez Augusto Morales estimó que no la había y aceptó ambas testificales. "Es una prueba que entiendo que es pertinente", manifestó.