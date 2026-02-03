150 médicos generales de la Región, pendientes de que les reconozcan la especialidad de Urgencias y Emergencias

El Ministerio de Sanidad mantiene en el limbo, año y medio después, a más 150 médicos generales de la Región de Murcia que esperan que se les reconozca la especialidad.

Los médicos generales son aquellos que no cuentan con una especialidad MIR pero que vieron las puertas abiertas cuando en el verano de 2024 el Ministerio aprobaba la tan esperada especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. Esta vía daba la opción a los nuevos estudiantes de Medicina de especializarse en este ámbito, con una formación mucho más exhaustiva, pero también se abría una vía extraordinaria para que todos aquellos profesionales que hubieran trabajado durante los últimos cuatro años en un servicio de Urgencias obtuvieran la especialidad.

La sorpresa fue mayúscula cuando estos comprobaron que entre los requisitos iniciales Sanidad señalaba que para obtener la especialidad de Urgencias por la vía extraordinaria se debía tener una especialidad previa, algo que no ha ocurrido en otras ocasiones. "Es una decisión que no tiene ningún sentido", apunta el doctor Antonio Martín, miembro de la directiva de la Asociación Española de Médicos Generales (Asemeg), lo que llevó a que la medida fuera peleada en los tribunales.

"El Supremo nos ha dado la razón hasta en tres ocasiones en el último año 2025, pero la ministra Mónica García se sigue resistiendo a aplicar la sentencia y reconocer a los médicos generales como especialistas", explica a La Opinión la delegada de Asemeg en la Región de Murcia, una doctora que prefiere mantener el anonimato y quien afirma estar sufriendo en primera persona las consecuencias de este retraso.

En su caso, lleva 16 años trabajando en el Servicio Murciano de Salud (SMS) cubriendo distintos puestos en Atención Primaria, Urgencias o Pediatría "en todas las áreas de salud", pero sostiene que los médicos generales "no podemos acceder a contratos de larga duración al no contar con el MIR".

Preguntada sobre las ventajas que lograría si el Ministerio les otorgara la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, la delegada de Asemeg en Murcia afirma que esto beneficiaría a más de 20.000 médicos generales de toda España y a unos 150 de la Región de Murcia, quienes "lograríamos estabilidad laboral, ya que podríamos entrar en las bolsas de trabajo de Atención Primaria y de Urgencias", mientras que actualmente solo se les llama para cubrir sustituciones o cuando hay un déficit muy acusado de profesionales.

Asemeg presenta un incidente de ejecución

Desde la Asociación Española de Médicos Generales acaban de presentar al Tribunal Supremo un incidente de ejecución, lo que viene a ser una petición para que se obligue al Ministerio de Sanidad a cumplir la sentencia y se les reconozca la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, por lo que "es ahora el tribunal el que debe pronunciarse", señala Antonio Martín.

El directivo de Asemeg insiste en que "no pedimos que se nos regale la especialidad sino que se nos iguale con el resto de compañeros porque tenemos los años trabajados para ello".

Esta redacción ha contactado con el Ministerio de Sanidad para preguntar cuándo se aplicará la sentencia del Supremo y reconocerá la especialidad a los médicos generales que cumplan con los años trabajados, sin obtener respuesta.

Primeras 82 plazas en el MIR de este año

La convocatoria de plazas de formación sanitaria especializada de este año 2026 ha ofrecido los primeros puestos MIR -médico interno residente- de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en el examen celebrado el pasado 24 de enero. En este caso, el Ministerio de Sanidad ha sacado un total de 82 plazas en toda España, de las que cuatro corresponden a la Región de Murcia.

Tal y como adelantó La Opinión, las cuatro plazas del Servicio Murciano de Salud se han ofertado en los hospitales Virgen de la Arrixaca, Santa Lucía, Morales Meseguer y Reina Sofía, donde se formarán los primeros cuatro especialistas de Urgencias y Emergencias de la Región de Murcia.

No obstante, desde Asemeg subrayan que "mientras que no se resuelva la vía extraordinaria, no podrá darse el título a ningún otro médico de la especialidad".