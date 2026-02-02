Vox rechaza la modificación de la Ley del Mar Menor del PP y presenta su propia reforma

La reforma de la Ley de recuperación y protección del Mar Menor registrada por el Partido Popular a finales del año pasado no le gusta a Vox, partido necesario para que la salga adelante. El portavoz del grupo parlamentario de la formación de Santiago Abascal, José Ángel Antelo, anunció este lunes que acaban de registrar en la Cámara su propia propuesta para modificar la normativa vigente.

"El texto del Partido Popular no nos sirve", señaló el líder del partido en la Región, quien explicó que con su iniciativa pretenden que los saneamientos sean separativos (las aguas fecales y las pluviales discurren por conducciones distintas), que los ayuntamientos que no cumplan con la normativa sean sancionados y que en toda la cuenca vertiente no se puedan hacer megaparques fotovoltaicos, permitiendo así apostar por la agrofotovoltaica y el autoconsumo en tierras que no sean de regadío.

Sancionar a los ayuntamientos que no cumplen la normativa es clave para Vox

Con esta, ya son tres las proposiciones de ley registradas en el Parlamento autonómico que tienen como fin reformar la Ley del Mar Menor. Además de la del PP, que abre la puerta a que empresas contaminantes reciban ayudas sin esperar dos años, hace dos semanas que Podemos presentó otra cuyo fin es frenar la expansión de macroplantas fotovoltaicas en la cuenca vertiente de la laguna. Se da la circunstancia de que, en 2024, también fueron los hasta cuatro los grupos parlamentarios que registraron sus respectivas reformas de la legislación, ninguna de las cuales salió adelante.

"Queremos que todas las actividades del entorno sean compatibles con conservar y proteger el Mar Menor, al que todos le tenemos un inmenso cariño", subrayó. Para recuperar el ecosistema, Antelo exigió que se hagan las infraestructuras necesarias, aquellas "que el Partido Socialista y el Partido Popular no han hecho durante muchísimos años".

Para Vox, "el urbanismo es un factor que nos puede ayudar a recuperar el Mar Menor". En este sentido, cree necesario desviar ramblas que desembocan en la laguna y mantener las golas en su estado natural. "Tenemos la capacidad técnica y la ciencia de nuestro lado para recuperar el Mar Menor", señaló.

Antelo insiste en desviar ramblas que desembocan en la laguna y mantener las golas en su estado natural

Asimismo, el líder de Vox en la Región fue tajante al rechazar que la recuperación de este hábitat pase por sacrificar la agricultura y la ganadería. "No hay nadie con un mínimo de sentido común que entienda que para recuperar el Mar Menor haya que destruir el sector agrícola y ganadero de la zona más pujante de toda Europa", dijo.

En este sentido, propone eliminar la obligatoriedad de las Ecarm, al considerar que suponen una presunción de culpabilidad inadmisible. "Ningún agricultor ni ganadero es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esto es una aberración introducida por el PSOE y el PP", denunció Antelo, quien insistió en que debe ser la Administración pública, y no una empresa privada, la encargada de inspeccionar y sancionar a quienes incumplan la normativa, advirtiendo además de una posible vulneración de la Ley de Protección de Datos.

Ningún agricultor ni ganadero es culpable hasta que se demuestre lo contrario José Ángel Antelo — Portavoz Vox Asamblea

La reforma de Vox también apuesta por una depuración terciaria real en las estaciones depuradoras, de manera que el agua que se vierta sea verdaderamente limpia. "PSOE y PP llaman 'aliviar' a lo que en realidad es contaminar el entorno del Mar Menor", criticó.

Finalmente, Antelo exigió al Gobierno nacional que ponga fin de inmediato a los vertidos que llegan diariamente por la Rambla del Albujón, denunciando que "entran miles de litros de agua poco depurada todos los días, muchos de ellos procedentes de la EDAR de Torre Pacheco".

La idea de este grupo parlamentario es que esta modificación se pueda debatir "cuanto antes" en la Cámara murciana junto a la presentada por el PP "y a partir de ahí buscar un texto conjunto que, evidentemente, no será lo que quiere Vox, pero tampoco será lo que quiere el Partido Popular".