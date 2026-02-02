El SMS prorroga dos años más los puestos de difícil cobertura de Psiquiatría y Psicología

Los problemas para cubrir plazas de Salud Mental en las especialidades de Psiquiatría y Psicología ha llevado al Servicio Murciano de Salud (SMS) a prorrogar durante dos años más la consideración de plazas de difícil cobertura en los municipios del Altiplano donde está siendo más complicado lograr especialistas que atiendan a la población.

En este caso, el SMS otorga unos beneficios extraordinarios a aquellos médicos que optan por acceder a una plaza considerada de difícil cobertura con el fin de hacerlas atractivas y que sean solicitadas. De esta forma, los facultativos que presten servicios en dichas plazas logran una valoración adicional como mérito en la carrera profesional y en los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo, así como, en materia retributiva, la percepción de una compensación económica cuyo importe consiste en el 40% del complemento específico, entre otros beneficios.

Por ello, este lunes se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm) la prórroga de la consideración de difícil cobertura para las opciones de Facultativo Especialista en Psiquiatría y Psicología Clínica de los Centros de Salud Mental de Yecla y Jumilla, al mantenerse las circunstancias que dieron lugar a esta declaración, "dada la dificultad de cobertura de estas plazas y el desfase existente entre la plantilla orgánica y los efectivos reales en activo", señala Salud.

Esta ampliación se producirá por un periodo de dos años.

El SMS recuerda que este tipo de puestos son los de carácter asistencial para cuya provisión existe un déficit estructural y necesidad urgente para garantizar la atención a los ciudadanos.

Además de la publicación de esta resolución, el Servicio Murciano de Salud prorrogó hasta el 1 de enero de 2027 la declaración como puestos de difícil cobertura de algunos que fueron declarados como tales el 1 de enero de 2023 y amplía los puestos calificados de esta manera con tres nuevas especialidades en las áreas de salud del Altiplano y dos en el área de salud de la Vega Alta del Segura, a fin de poder ofrecer prestaciones asistenciales a los usuarios en equidad con el resto.

En la actualidad hay 873 puestos de difícil cobertura en las áreas de salud II, III, IV, V y IX (Cartagena, Lorca, Noroeste, Altiplano y Vega Alta del Segura) en las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria; en el Área III (Lorca) Anestesiología y Reanimación, Dermatología, Nefrología, Pediatría, Aparato Digestivo, Anatomía Patológica, Oftalmología, Psicología Clínica, Psiquiatría, Neumología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cardiología, Radiodiagnóstico, Medicina Interna, Traumatología, Medicina Familiar y Comunitaria del EAP Águilas norte, Psiquiatría y Psicología clínica de los Centros de Salud Mental de Lorca y Águilas.

Asimismo, en el Área IV (Caravaca de la Cruz) hay déficit en Radiodiagnóstico, Neurología, Anestesiología y Reanimación, Rehabilitación, Dermatología, Anatomía Patológica, Microbiología, Neumología, Oftalmología, Reumatología, Cardiología, Medicina Interna, Hematología, Medicina Familiar y Comunitaria de los EAP de Caravaca de la Cruz, Moratalla, Calasparra y Barranda, y Psiquiatría y Psicología clínica el centro de salud mental de Caravaca de la Cruz. En el Área V (Altiplano), Neumología, Análisis Clínicos, Traumatología y Cirugía Ortopédica, Dermatología, Radiodiagnóstico, Neurología, Hematología, Urología y Psiquiatría y Psicología clínica de los Centros de Salud Mental de Yecla y Jumilla y las de Pediatría y Psiquiatría del Área IX (Vega Alta del Segura).

Con la prórroga se ha ampliado su número hasta 927 plazas y se incorporan las especialidades de Otorrinolaringología, Medicina Familiar y Comunitaria de los Equipos de Atención Primaria de Jumilla, Yecla este y Yecla oeste y Pediatría del Equipo de Atención Primaria de Jumilla EAP en el Área V y en el Área IX las de Radiodiagnóstico y Dermatología.