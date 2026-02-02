La Región se suma al proyecto LIFE HumedalES para mejorar la gestión de humedales protegidos

El Gobierno regional, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, participará en el proyecto LIFE HumedalES, una iniciativa del Programa LIFE de la Unión Europea destinada a reforzar el conocimiento, la gestión y la restauración de humedales integrados en la Red Natura 2000.

La presentación del proyecto tiene lugar este lunes en Ekoetxea Txingudi, en Irún (Guipúzcoa), coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Humedales, que en 2026 se conmemora bajo el lema ‘Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebrar el patrimonio cultural’. Esta efeméride pone el acento en la importancia de los saberes tradicionales y las prácticas históricas de las comunidades locales en la conservación y el uso sostenible de estos ecosistemas, destacando su vinculación con la cultura, el territorio y la biodiversidad.

En este marco, el proyecto LIFE HumedalES se alinea con el enfoque del Día Mundial al incorporar la mejora del conocimiento, la gobernanza y la planificación como pilares fundamentales para fortalecer la resiliencia de los humedales y garantizar su conservación a largo plazo.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, destacó que esta iniciativa permitirá "sumar capacidades y recursos para proteger ecosistemas clave, mejorar su resiliencia frente al cambio climático y reforzar el seguimiento y la conservación de los humedales de la Región". Asimismo, señaló que la Comunidad trabajará para que las actuaciones previstas se traduzcan en "mejoras medibles sobre el terreno, con criterios técnicos, coordinación institucional y retorno para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos".

El proyecto tiene previsto iniciarse el 1 de abril de 2026 y desarrollarse hasta el 31 de marzo de 2036, con un presupuesto total de 160,5 millones de euros, cofinanciado al 60% mediante una aportación conjunta de la Unión Europea, a través del Programa LIFE, y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Actuación en 26.000 hectáreas

De ámbito nacional, LIFE HumedalES contempla actuaciones de restauración y mejora de la gestión en 107 espacios de la Red Natura 2000, que abarcan 26.200 hectáreas, con el objetivo de mejorar el estado de conservación de 43 tipos de hábitats de interés comunitario, así como reforzar la gobernanza, la formación y la transferencia de buenas prácticas.

En el ámbito regional, la inversión prevista asciende a 1.567.135 euros, de los que el 40% procederá de recursos propios de la Comunidad. Estos fondos se destinarán a actuaciones de mejora del conocimiento, la planificación y la gestión, la restauración ecológica y el refuerzo de los sistemas de seguimiento y evaluación, además de a la coordinación interadministrativa, especialmente en espacios de la Red Natura 2000.

Noticias relacionadas

Ferreira subrayó que la Región de Murcia lleva años intensificando su apuesta por los humedales protegidos, con inversiones y planes de gestión orientados a consolidar una protección más efectiva y basada en criterios científicos.