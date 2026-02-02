Rachas de hasta 70 kilómetros por hora y olas de tres metros activan los avisos en la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo por viento y fenómenos costeros para este lunes. La jornada de hoy estará marcada por los cielos nubosos o muy nubosos, con precipitaciones débiles ocasionales en zonas del interior, sin descartarlas de forma puntual en el litoral.

Las temperaturas experimentarán un ascenso, mientras que el viento soplará de componente oeste, inicialmente flojo, aunque tenderá a moderado a lo largo del día, con intervalos fuertes en el litoral durante las horas centrales y rachas muy fuertes ocasionales tanto en la costa como en el Noroeste.

Avisos amarillos por viento y fenómenos costeros anunciados por la Aemet para este lunes / Juan Carlos Caval

En cuanto a los avisos, la Aemet prevé rachas de hasta 70 kilómetros por hora en varias comarcas. En el Noroeste, el aviso amarillo permanecerá activo hasta las 21:00 horas, con viento de componente oeste.

Noroeste, Guadalentín, Lorca, Águilas, Cartagena y Mazarrón, entre las zonas afectadas

En el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el riesgo se concentrará entre las 12:00 y las 15:00 horas, mientras que en el Campo de Cartagena y Mazarrón el aviso se extenderá desde las 12:00 hasta las 18:00 horas, en este caso con viento del suroeste. En todos los casos, la probabilidad del fenómeno se sitúa entre el 40% y el 70%.

Además, se mantiene activo un aviso amarillo por fenómenos costeros que afectará a todo el litoral de la Región de Murcia desde las 12:00 horas de hoy hasta la medianoche. Se esperan vientos del suroeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros de altura.

Ante estas condiciones, se recomienda extremar la precaución, especialmente en zonas expuestas al viento, en actividades marítimas y en la costa, así como asegurar objetos que puedan ser desplazados por las rachas fuertes.