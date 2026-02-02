El PP denuncia que el frenazo a la retirada de Puerto Mayor "es consecuencia de otra chapuza 'marca de la casa' del PSOE"

La diputada regional del Partido Popular María Casajús denunció este lunes que la paralización de las obras de desmantelamiento de Puerto Mayor, en la Caleta del Estacio de La Manga, "es consecuencia de otra chapuza ‘marca de la casa’ del PSOE de Pedro Sánchez".

"La incompetencia del Gobierno que preside Sánchez ha vuelto a quedar patente con un procedimiento de contratación que contiene errores de bulto, que provocaría graves perjuicios medioambientales y que ha suscitado fuertes críticas de los constructores de la Región de Murcia", señaló Casajús.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha tenido que tomar cartas en el asunto ante "los fallos inconcebibles", en la partida de Gestión de Residuos, que representa más del 55% del importe de ejecución material del contrato, tal y como expuso la Asociación de Constructores de la Región de Murcia (Acomur) el pasado mes de diciembre en la presentación del recurso al considerar que la obra era "inviable económicamente".

La diputada regional popular María Casajús. / L. O.

Casajús recordó que el proyecto "prevé el tratamiento conjunto de residuos peligrosos y no peligrosos y, como consecuencia, el cálculo relativo a la retirada del material contaminado procedente de los rellenos resulta incorrecto, al infravalorarse tanto el tiempo necesario como el coste de su transporte hasta vertederos autorizados". Lo que, además, "altera la estimación de emisiones de CO2 establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental".

"La suspensión de este proyecto, incluido en el Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor del Ministerio de Transición Ecológica, implica aún más retrasos en la regeneración del ecosistema", advirtió la parlamentaria autonómica. Y al hilo, recordó que “fue en abril de 2021 cuando el Ministerio de Transición Ecológica culminó la reversión al dominio público de los terrenos de Puerto Mayor, y fue un año después, en 2022, cuando licitó la redacción del proyecto”.

"Errores incomprensibles, propios de aficionados"

“Pues bien, no ha sido hasta hace pocos meses, en octubre de 2025, casi tres años después, cuando por fin el Miteco publicó la licitación del proyecto de desmantelamiento de las instalaciones de Puerto Mayor y la recuperación ambiental de la Caleta del Estacio”, ha añadido.

“Ahora, encima de los años acumulados que llevamos de retraso, se decreta la paralización del proyecto debido a otra chapuza más, a unos errores incomprensibles, propios de aficionados”, lamentó la parlamentaria autonómica. Ahora, el proyecto queda en un limbo administrativo y sin fecha prevista de ejecución.

“Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de contribuir a las labores de protección y recuperación del entorno del Mar Menor que lidera el presidente Fernando López Miras, supone un obstáculo, bien por su inacción o falta de interés, bien por su negligencia e incompetencia”, remarcó Casajús.