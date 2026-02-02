Los nueve restaurantes murcianos recomendados en la Guía Michelin reciben su placa: consulta cuáles son

En la pasada gala Michelin la prestigiosa guía culinaria francesa, además de distinguir al restaurante Barahonda, en Yecla, con el más alto de sus reconocimientos, anunció la entrada de otros establecimientos de la Región de Murcia a su lista 'Recomendación Michelin' para 2026, muy interesante para el público general, pues los locales que la forma tienen, por lo general, precios más asequibles.

Esta categoría es una señal de calidad, lo que significa que un local usa buenos ingredientes y está bien cocinado, pero no llega al nivel tan alto de las estrellas. En concreto, se sumaron a este apartado de la Guía las cocinas de Demo y Kappou Makoto. El restaurante Demo, de Pepe Morales, está enclavado en la céntrica Plaza de la Cruz de Murcia y comenzó su andadura en septiembre de 2022. Con un espacio elegante y acogedor, basan su cocina tanto en la tradición como en la evolución. Pepe Morales, sumiller y amante del vino, reúne allí una importante carta de vinos con numerosas referencias de pequeños productores donde dejarse aconsejar para disfrutar de una armonía en la mesa perfecta.

Por su parte, Kappou Makoto, emplazado en la calle Historiador Juan Torres Fontes (Murcia), en un local japonés, austero en lo estético pero con una buena barra de sushi. Apuesta sin complejos por la cocina asiática en su máxima expresión, ya que a los habituales crudos se suma una completa variedad de platos calientes, en general bastante bien ejecutados.

Ambos establecimientos se suman a una lista 'Recomendación Michelin' en la que ya formaban parte, y se mantienen, otros restaurantes de la Región de Murcia: Por Herencia, Local de Ensayo, Alborada, Polea, Keiki, Taúlla y El Albero.

Restaurantes de la Región recomendados en la Guía Michelin • Taúlla • El Alberto (Ceutí) • Alborada • Keki • Local de Ensayo • Kappou Makoto • Demo • Por Herencia • Polea

Los restaurantes reciben sus placas

CaixaBank ha sido la encargada de entregar a estos y otros restaurantes de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana (en total, 60) las placas que los acreditan como restaurantes recomendados por la Guía Michelin de 2026. El evento, celebrado en CaixaForum Valencia, ha reunido a más de 200 representantes del sector entre restauradores y miembros de las principales federaciones y asociaciones profesionales del sector de la restauración, la gastronomía y el turismo en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

El acto ha comenzado con la bienvenida de Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, quien ha reconocido el mérito de los 60 restaurantes seleccionados y ha puesto en valor el trabajo y dinamismo de un sector “estratégico y resiliente que combina tradición y modernidad generando un enorme impacto económico, social y cultural”. Olga García ha señalado que, para los grandes retos que afronta en el futuro próximo, “CaixaBank pone a su disposición Food&Drinks, nuestra división especializada que aporta atención específica y soluciones adaptadas a las necesidades específicas del sector de la restauración”.

Gala de entrega de las placas / Caixabank

En el evento ha participado, además, Ricard Camarena, uno de los cocineros de más relevancia en la zona y propietario de Ricard Camarena Restaurant y cuatro conceptos más en la ciudad de Valencia, y quien, tras un diálogo con Olga García, ha señalado que “el sector necesita actualizar su marco laboral y fiscal para adaptarse a la realidad actual. Han cambiado los hábitos de consumo y las expectativas de los profesionales, y mantener normas antiguas solo genera tensión para equipos, empresas y clientes. No se trata de reducir derechos, sino de modernizar herramientas: más flexibilidad, claridad y capacidad para gestionar picos de trabajo sin precarizar. Solo así podremos mantener una hostelería de calidad y sostenible”, ha matizado Camarena.

En la Región de Murcia y Comunidad Valenciana la restauración ocupa un lugar estratégico dentro del tejido productivo y del modelo turístico. Desde la costa hasta los núcleos urbanos, la gastronomía se ha convertido en un factor diferencial, capaz de atraer tanto turismo nacional como internacional y de elevar el valor de la experiencia del visitante.

La profesionalidad y el esfuerzo constante del sector de la restauración en ambas comunidades se ha visto recompensado con un total de 60 restaurantes que han sido distinguidos como recomendados por la prestigiosa Guía Michelin. Este reconocimiento es el resultado del trabajo diario de un sector que, a través de la búsqueda de la excelencia culinaria, la innovación y el respeto por la tradición, se ha consolidado como un referente gastronómico tanto a nivel nacional como internacional.

La obtención de estas distinciones no solo evidencia la calidad y el alto nivel de los establecimientos y profesionales, sino que también contribuye de manera significativa a posicionar a ambas comunidades como destinos gastronómicos de primer orden, fomentando el desarrollo económico, el turismo y la proyección cultural del territorio.