Murcia y Cartagena se manifiestan contra la caza con perros

Murcia y Cartagena se unieron ayer a la jornada estatal de movilizaciones contra la caza con perros, en la que más de 75 ciudades de todo el país salieron a la calle convocadas por la Plataforma NAC – No a la Caza, coincidiendo con el Día Mundial del Galgo.

En la ciudad de Murcia, la movilización recorrió las calles del centro desde la plaza Hernández Amores, pasando por la plaza de Santo Domingo, hasta finalizar en la plaza del Teatro Romea, donde se leyó el manifiesto. En Cartagena, la protesta partió desde la plaza de España y finalizó en la plaza del Ayuntamiento.

Durante la lectura del manifiesto en Murcia se denunció la situación de los perros utilizados en la caza, especialmente al final de cada temporada, cuando miles de galgos, podencos y otras razas, según el texto, son abandonados o sacrificados tras haber sido explotados como meras herramientas. El documento puso el foco en la «frontera cruel» que separa al perro de hogar del perro de caza, excluido de la protección legal, y cuestionó que el sufrimiento animal dependa del uso al que se destine o de la licencia de su propietario.

El manifiesto reclamó una legislación «sin exclusiones», que reconozca que la vida y el sufrimiento de los perros de caza valen lo mismo que los de cualquier otro animal. Asimismo, denmnunció la «violencia estructural» de un modelo cinegético que se extiende también a otras especies como el lobo, el jabalí o la fauna silvestre, bajo el amparo de una tradición que «no puede justificar la barbarie».

Noticias relacionadas

Al término del recorrido en Murcia, Dominic David Skerrett, de la Red Animalista de Izquierda Unida-Verdes, expresó el apoyo de la organización a la Plataforma NAC.