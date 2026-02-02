Manuel Heitor en Murcia: "La ciencia y la industria deben ser, ante todo, un proyecto social"

Europa fue uno de los grandes ejes del acto de presentación del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, y una de las voces más autorizadas en este ámbito es la de Manuel Heitor, presidente del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre Investigación e Innovación y exministro de Ciencia de Portugal. El autor principal del influyente informe Align, Act, Accelerate situó el plan murciano dentro de un debate continental "intenso y decisivo" sobre cómo reforzar la competitividad sin romper la cohesión social.

En una intervención cercana y reflexiva, Heitor subrayó la importancia de que las regiones europeas concreten estrategias industriales capaces de movilizar consensos. A su juicio, el plan murciano es un ejemplo de cómo "convocar a la sociedad en torno a un rumbo compartido", en un momento en el que Europa, aun siendo "la región más robusta y eficiente del mundo en uso de recursos", necesita hacer "más y mejor".

El experto portugués puso el foco en dos cuestiones del Plan Industrial que consideró críticas. La primera, la necesidad de duplicar en la próxima década la inversión pública y privada en investigación y desarrollo. Lejos de plantearlo como un debate técnico, insistió en que se trata de una cuestión social. "La ciencia es social", afirmó, al defender que aumentar la inversión en I+D implica mejorar salarios, calidad del empleo y distribución de la riqueza, tanto en sectores emergentes —como el espacial— como en ámbitos tradicionales, como el agroalimentario, avanzando en la cadena de valor. En ese punto, recordó las conclusiones de los premios Nobel de Economía de 2024, que advierten de que el desarrollo tecnológico mal orientado puede generar desigualdad.

La segunda gran clave del plan, alineada con el informe europeo, es la cohesión social entre generaciones. Heitor alertó de que los desequilibrios sociales alimentan el auge de los populismos y defendió políticas industriales que mejoren la calidad del empleo joven sin romper el equilibrio intergeneracional. En este sentido, destacó la necesidad de acabar con la precariedad laboral asociada a proyectos temporales y frenar la fuga de talento europeo hacia EEUU, transformándola en una "ganancia de cerebros".

Finalmente, reivindicó una tercera dimensión: la capacidad de asumir riesgos y aprender del error. "Tenemos que aprender a fallar", señaló, poniendo como ejemplo la industria espacial y reclamando una reforma de los sistemas de evaluación que premie la innovación y no solo las apuestas conservadoras.