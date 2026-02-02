El Gobierno de Murcia lo confirma: amplían las ayudas para poder comprar tu primera casa

El gran reto que afrontan en esta época los jóvenes españoles, y por extensión, los de Murcia, es el acceso a una vivienda en propiedad. Sobre todo, cuando el principal obstáculo emerge justo antes de firmar una hipoteca: la entrada del piso. En la Región de Murcia, esta situación parece haber tenido una respuesta concreta con el aval joven.

El Gobierno de la Comunidad confirmó este sábado, 31 de enero, su decisión de prorrogar el programa ‘Aval Joven’ hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta que "se agoten los fondos disponibles". La decisión de la Administración regional llega tras comprobar que 869 jóvenes ya ha recibido esta ayuda para comprar su primera vivienda.

La mayoría de las compras, viviendas de segunda mano

El alcance del programa va más allá del número de beneficiarios. Los avales concedidos "tienen un valor superior a los 16 millones de euros". Esto permitió generar operaciones hipotecarias por valor de 88,7 millones de euros en toda la Región de Murcia.

De estos casi 90 millones, 50 corresponden a viviendas de nueva construcción y el resto a viviendas de segunda mano, "con implantación en la mayor parte de los municipios de la Región", apuntan desde el Gobierno.

De acuerdo con las declaraciones del consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, se trata de una herramienta "ágil, gratuita y sencilla" que elimina "la principal barrera de entrada a la compra de vivienda, cubriendo este 20% que normalmente piden los bancos".

Hasta un 20% del valor de la tasación

El programa impulsado por el Gobierno cubre hasta el 20% del valor de tasación. Esta medida permite que los bancos concedan hipotecas "hasta 100% del precio del inmueble". Según aseguran desde la Administración, esta propuesta fue replicada por otras comunidades autónomas e, incluso, por el Gobierno de España.

La dotación económica propuesta por el Ejecutivo regional, tras la suma de 7 millones de euros más, asciende hasta los 23,25 millones.

Requisitos para acceder al programa 'Aval joven'

No todo el mundo puede acceder a estas ayudas a la vivienda. Los candidatos deben reunir unos requisitos específicos para ostentar la subvención: los jóvenes no deben superar los 40 años (edad incluida), la vivienda propuesta debe ser la primera casa en propiedad del solicitante y no puede superar los 175.000 euros. A su vez, esta línea de avales "requiere la autorización por parte del Ministerio", según la sede electrónica de la CARM.

Para los interesados en solicitar estas ayudas, el plazo se encuentra abierto actualmente. En la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se puede realizar el proceso íntegro, además de hallar toda la información sobre el trámite.