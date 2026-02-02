Finaliza la primera fase del tanque de tormentas de Las Torres de Cotillas

La primera fase de las obras del tanque de tormentas de Las Torres de Cotillas ya ha concluido, según ha informado el Gobierno regional. Los trabajos comenzaron el pasado verano con la preparación del terreno y otras actuaciones iniciales previas a la excavación y a la construcción de la estructura del depósito. La previsión es que la infraestructura esté finalizada antes de que termine el año 2026.

Durante una visita a las obras, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, explicó que el tanque permitirá almacenar hasta 9.500 metros cúbicos de aguas pluviales en episodios de lluvias intensas. "Esto evitará que las primeras aguas, que son las que arrastran mayor suciedad, acaben vertiéndose al río", señaló.

Rubira añadió que esta nueva infraestructura incrementará la capacidad de retención de agua y permitirá su tratamiento posterior en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del municipio, lo que contribuirá también a reducir el riesgo de inundaciones en situaciones de lluvias torrenciales.

La consejera Sara Rubira durante la visita a las obras del tanque de tormentas de Las Torres de Cotillas / CARM

Inversión de seis millones de euros

La inversión total del proyecto asciende a 5.341.579 euros, de los que cerca de 3,9 millones han sido aportados por el Gobierno regional, a través de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración (ESAMUR), mientras que el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas financia los 1.450.000 euros restantes.

El tanque de tormentas contará con unas dimensiones interiores de 52,40 por 46,20 metros y una altura máxima del agua de 4,29 metros cuando se encuentre a plena capacidad. En el pozo de vaciado se instalarán dos bombas que permitirán derivar los caudales almacenados hacia la depuradora municipal mediante un colector de hormigón armado, facilitando su tratamiento y posterior reutilización.

La Región es líder europeo en tratamiento del agua con el 99% de las aguas urbanas tratadas

La consejera subrayó que esta actuación "es un ejemplo del compromiso del Gobierno regional con las infraestructuras hídricas y con la apuesta por la depuración y reutilización del agua". En este sentido, recordó que la Región de Murcia cuenta ya con infraestructuras similares destinadas a mitigar los efectos de las lluvias torrenciales y a mejorar la capacidad de depuración.

Rubira afirmó que la Región es "líder europea en tratamiento del agua", con el 99% de las aguas urbanas tratadas, lo que permite poner cada año a disposición de las comunidades de regantes más de 100 hectómetros cúbicos, fruto de 25 años de apuesta continuada por la depuración y la reutilización del agua.