Consum aplicará una subida salarial del 2,9% a todos sus trabajadores en la Región de Murcia

La cooperativa Consum aplicará una subida salarial del 2,9% a toda su plantilla a partir de la nómina del mes de febrero, una medida que beneficiará al 100% de sus trabajadores, más de 23.000 personas, y que supondrá una inversión superior a 22 millones de euros. El incremento tendrá un impacto directo en la Región de Murcia, donde se concentra el 9% del total del empleo de la compañía.

Además, la cooperativa ha aprobado un incremento adicional para el personal operativo, como medida de solidaridad retributiva. Con esta mejora complementaria, la subida salarial alcanzará el 3,44%, lo que se traduce en un aumento mínimo de 643 euros brutos anuales por socio trabajador. De este modo, el salario mínimo de acceso a la cooperativa se sitúa en 19.318 euros brutos al año. Con esta medida, la plantilla de Consum acumula un incremento salarial del 20% en los últimos cuatro años.

En este periodo, la cooperativa ha aplicado subidas continuadas: un 9% en 2022, la más elevada de las dos últimas décadas, y un 3,6% en 2023 y 2024. Los trabajadores de Consum son socios de la cooperativa, lo que implica su participación en la gestión y en el reparto de beneficios.

Así, además del salario, los socios trabajadores perciben anualmente el retorno cooperativo correspondiente a los resultados, así como los intereses por sus aportaciones al capital social. En 2025, Consum repartió 125 millones de euros, de los que 65,3 millones correspondieron al retorno cooperativo y 59,7 millones a primas por objetivos.

1.300 nuevos empleos en el último año

La cooperativa ha generado cerca de 1.300 nuevos empleos en el último año, el doble que en el ejercicio anterior, hasta alcanzar una plantilla que supera las 23.000 personas. En la última década, Consum ha duplicado su número de trabajadores, creando cerca de 10.000 puestos de trabajo estables y de calidad en las comunidades autónomas en las que opera.

Por territorios, la Región de Murcia concentra el 9% de la plantilla, tras la Comunitat Valenciana, que agrupa el 63% del empleo, y Cataluña, con cerca del 21%. Les siguen Castilla-La Mancha y Andalucía, ambas con un 4% del total. Del conjunto de trabajadores de Consum, más del 72% son mujeres y el 28% hombres.