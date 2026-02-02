La Comunidad invertirá 1.731 millones para alcanzar los 100.000 empleos industriales en 2035

Más de 16.600 millones de euros en inversión industrial movilizada, 100.000 empleos industriales y un incremento del 30% del Valor Añadido Bruto hasta alcanzar los 10.000 millones de euros. Estas son las cifras que marcarán la próxima década industrial de la Región de Murcia y que centraron el anuncio del presidente regional, Fernando López Miras, durante la presentación del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, celebrada en la tercera planta del Hub Audiovisual del Cuartel de Artillería.

El acto reunió a una amplia representación institucional, empresarial, académica y social de la Región y sirvió para desgranar un plan estratégico que, en palabras del jefe del Ejecutivo autonómico, no solo persigue un hito económico, sino un impacto directo en el empleo, la cohesión territorial y las oportunidades para los ciudadanos. En un contexto europeo de reindustrialización y cambios acelerados, la Región de Murcia aspira a anticiparse y posicionarse como uno de los territorios industriales de referencia.

Fernando López Miras, en la presentación de Plan Industrial 2026-2035 / CARM

La industria murciana, punto de partida sólido

Durante su intervención, López Miras recordó el peso actual de la industria en la economía regional. El sector aporta ya más del 20% del valor añadido bruto, casi cinco puntos por encima de la media nacional, y genera empleo para más de 85.000 personas, con trabajos estables, cualificados y mejor remunerados. Un punto de partida sólido que, sin embargo, no invita a la complacencia.

El objetivo del plan es reforzar ese papel estratégico de la industria y convertirla en uno de los grandes motores del crecimiento futuro. Para ello, la hoja de ruta se estructura en 55 medidas y 255 acciones, organizadas en siete ejes estratégicos, que dibujan un modelo de industria más robusta, innovadora, internacional, territorialmente equilibrada, sostenible y mejor conectada.

Objetivos medibles y cifras clave

El presidente regional detalló los principales objetivos cuantitativos del plan, subrayando su carácter medible. Entre ellos, aumentar un 30% el valor añadido bruto industrial hasta alcanzar los 10.000 millones de euros, y llegar a los 100.000 empleos industriales, lo que supone 15.000 nuevos puestos de trabajo y 45.000 oportunidades ligadas al relevo generacional, con especial atención a la población joven.

Por cada euro público regional se aspira a atraer 8,5 euros adicionales de inversión pública y privada.

Para hacer posible este escenario, el Gobierno de la Región de Murcia movilizará 1.731 millones de euros de inversión pública regional directa, con capacidad de elevar la financiación pública hasta los 4.200 millones de euros, gracias también al marco financiero plurianual 2028-2034. Ese esfuerzo público pretende actuar como palanca para activar más de 16.600 millones de euros de inversión industrial público-privada en innovación y empleo durante la próxima década. Según explicó López Miras, por cada euro público regional se aspira a atraer 8,5 euros adicionales de inversión pública y privada.

Gobernanza, simplificación y atracción de inversiones

El plan contará con un modelo de gobernanza apoyado en el Consejo Asesor Regional de Industria, un órgano plural que integra a los principales intereses industriales de la región. Además, incorporará un panel de indicadores que permitirá realizar un seguimiento preciso del grado de ejecución y cumplimiento de los objetivos.

Entre las primeras actuaciones, el presidente destacó la mejora del entorno para invertir mediante la puesta en marcha de un fast track industrial, orientado a simplificar procedimientos, eliminar duplicidades y reducir plazos. A ello se suma la creación de un área específica para inversiones industriales dentro de la Unidad de Aceleración de Inversiones, concebida como una ventanilla única que acompañe los proyectos desde su diseño hasta su puesta en marcha.

El acto ha contado con la presencia de más de 200 representantes del tejido económico, social e institucional de la Región / A.L.

Energía, innovación y nuevos sectores estratégicos

En el eje de una industria más robusta, el plan refuerza las bases del sistema productivo con especial atención a la seguridad energética e hídrica, la ampliación de las redes eléctricas y el impulso al almacenamiento energético, aprovechando uno de los grandes activos regionales: el sol. También se contempla la defensa del agua necesaria para la actividad industrial desde un enfoque competitivo y sostenible.

El Ejecutivo regional apuesta por la incorporación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la ciberseguridad

La innovación ocupa un lugar central. El Ejecutivo regional apuesta por convertir el conocimiento en ventaja competitiva mediante iniciativas como el Campus Industrial, inspirado en la experiencia del Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum, y por la incorporación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la ciberseguridad, a través del programa CAETRA.

Asimismo, el plan dirige una mirada decidida hacia nuevos sectores industriales estratégicos vinculados a la seguridad, el espacio y la defensa europea, con Cartagena como uno de los polos de referencia.

Empleo, territorio y sostenibilidad

El Plan Industrial 2026-2035 persigue no solo más empleo, sino empleo de mayor calidad: cualificado, estable y con futuro. Para ello, se ampliará la red regional de centros de capacitación e innovación industrial, se reforzará la implicación de las universidades y se fomentará la vocación industrial desde edades tempranas.

La dimensión territorial también es clave. El documento impulsa una Región de Murcia más equilibrada mediante la red de municipios industriales y la planificación de suelo industrial suficiente, accesible y competitivo en todas las comarcas.

El plan impulsará al Valle de Escombreras como gran polo industrial y energético verde del sureste español

En materia de sostenibilidad, el plan convierte este reto en una oportunidad estratégica. Destaca el impulso al Valle de Escombreras como gran polo industrial y energético verde del sureste español, con proyectos tractores vinculados al hidrógeno verde, la eficiencia energética y la economía circular. A ello se suma el refuerzo de la posición logística regional, con la consolidación del hub del puerto de Cartagena y la defensa de infraestructuras estratégicas como el Corredor Mediterráneo.

Respaldo institucional y proyección exterior

El acto contó con la presencia del director de la Agencia Espacial Española y vicepresidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea, Juan Carlos Cortés, así como de Manuel Heitor, expresidente del grupo de expertos de la Comisión Europea en investigación e innovación. Una asistencia que el presidente regional interpretó como un respaldo al posicionamiento de la Región de Murcia en ámbitos clave como la innovación, el conocimiento y el sector aeroespacial.

Inversión, empleo y objetivos: el corazón del plan

El jefe del Ejecutivo autonómico subrayó desde el inicio que la dimensión del plan trasciende lo estrictamente económico. A su juicio, cualquier estrategia industrial solo tiene sentido si se traduce en beneficios reales para la sociedad, en oportunidades de empleo y en mayor bienestar para los ciudadanos. En ese marco, defendió que la industria es una de las mejores garantías de futuro para la Región de Murcia, tanto para quienes ya trabajan en el sector como, especialmente, para los jóvenes que desean desarrollar aquí su proyecto vital.

López Miras contextualizó el plan en un momento que calificó de "decisivo", marcado por cambios acelerados en la tecnología, la inteligencia artificial, la transición energética y la competencia global, además de un escenario geopolítico que condiciona directamente la estabilidad económica. Frente a ese panorama, insistió en que las regiones deben elegir entre esperar o anticiparse. "La Región de Murcia ha elegido anticiparse", afirmó, defendiendo una posición activa en el proceso de reindustrialización que impulsa la Unión Europea.

El Gobierno regional aprovechará el nuevo marco financiero plurianual para convertir cada oportunidad europea en inversión productiva y empleo

El presidente regional puso el acento en la alineación del plan con las prioridades europeas: autonomía estratégica, refuerzo de la base industrial, competitividad y capacidad tecnológica. En ese sentido, destacó que el Gobierno regional aprovechará el nuevo marco financiero plurianual para convertir cada oportunidad europea en inversión productiva y empleo.

El Plan Industrial 2026-2035 es, según explicó, el resultado de un proceso "serio, riguroso y profundamente participativo", en el que han intervenido más de un centenar de agentes económicos y sociales.

López Miras cerró su intervención apelando al trabajo conjunto de administraciones, empresas, trabajadores e instituciones para convertir la visión del plan en resultados tangibles. Un proyecto que, según defendió, abre una nueva etapa para transformar inversión en empleo, capacidad en oportunidades y visión en futuro compartido.