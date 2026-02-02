Caza a los pisos turísticos ilegales de la Región: el Gobierno insta a Booking o Airbnb a eliminar 2.148 anuncios

El Gobierno sigue su caza contra los pisos turísticos ilegales. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha notificado a plataformas online como Booking o Airbnb la existencia de 2.148 viviendas turísticas y temporales ilegales en la Región de Murcia y ha pedido que se retiren sus anuncios.

Se trata de las viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos, en línea con la normativa europea que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración. A nivel nacional, la cifra sube hasta las 86.275 viviendas turísticas ilegales que deben ser retiradas de estos portales.

Cabe recordar que el Partido Popular de la Región celebró el pasado mes de enero que gracias al protocolo firmado entre el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) e Airbnb, en 2025 se retiraron previamente de las plataformas de alquiler turístico unos 1.436 anuncios de viviendas irregulares que incumplían la normativa vigente.

Desde el pasado mes de julio este código, otorgado por los Registradores de la Propiedad, es obligatorio y compartido con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Más de 86.000 viviendas deberán desaparecer de las plataformas en toda España

Una vez este Ministerio notifica, las plataformas deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

De las 412.253 solicitudes de registro 320.620 (78%) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22%) corresponden a alquiler no turístico, es decir, de temporada.

No obstante, se da una anomalía en la Comunidad de Madrid, donde el 83% de las solicitudes corresponden a vivienda de temporada. Concretamente, 21.978 de las 26.355 solicitudes recibidas son de alojamientos de temporada y 4.377, de alojamientos turísticos.

Madrid, líder de las solicitudes revocadas

Madrid lidera el ranking de municipios con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico, con un total de 5.344.

Le siguen Barcelona (con 5.005 denegadas), Marbella (2.993), Sevilla (2.659), Valencia (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942). Destaca el caso de la provincia de Málaga, que incluye hasta siete municipios entre los 20 con mayor número de peticiones.

En el ámbito autonómico, Andalucía es, con mucha diferencia, la comunidad autónoma con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas (21.872). A continuación, Comunidad Valenciana (14.387) y Canarias (13.726) se sitúan asimismo en la parte alta de la tabla en números registros denegados.