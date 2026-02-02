Aluvión de quejas en Murcia (y en el resto de España) ante el registro de los patinetes: "Te cobran varias veces y la web se cuelga"

Los patinetes eléctricos en Murcia, y en el resto de España, deben estar inscritos en el registro que ha facilitado la Dirección General de Tráfico (DGT) desde este viernes si no quieren ser multados. La nueva regulación ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, las quejas acerca de este registro no se han hecho esperar sobre su funcionamiento y el cobro de las tasas.

Para registrarse en la DGT, la entidad te da varias opciones. No obstante, la que ha dado problemas ha sido la telemática, en su sede electrónica. Si se quiere adquirir la tasa para el vehículo en cuestión, se debe abonar una cantidad total de 8.67 euros. Un paso que todo usuario de patinete sabía que tenía que dar, pero no contaba con tanto impedimento, y mucho menos con pagar de más.

"La web de la DGT siempre se queda colgada en el último paso"

Este fin de semana, los usuarios de los vehículos de movilidad personal (VMP) que han querido estar al día con la nueva normativa, registrándose en la plataforma de la DGT, se han encontrado con bastantes trabas. La principal queja de los usuarios hacía referencia al mal funcionamiento de la web: "Cobrar, muy bien, pero se queda colgada en el último paso", se lee repetidamente en X.

A su vez, tal y como ha podido comprobar esta redacción, hay usuarios que han repetido el proceso, al quedarse colgada la web, pensando que la plataforma de pago no les había cobrado. ¿Qué ha pasado? Han acabado pagando la misma tasa hasta dos y tres veces.

Por el momento, la DGT no se ha pronunciado al respecto de esta problemática. Pese a ello, en la propia web instan a los usuarios que necesiten obtener más información sobre los procesos a que llamen al 060.

Regulación de los ayuntamientos de la Región de Murcia

Respecto los municipios murcianos, son los ayuntamientos los encargados de establecer las sanciones y el cuerpo de Policía Local el que tiene la competencia sancionadora. En el caso de Murcia, las infracciones y sus respectivas sanciones quedan recogidas en la primera ordenanza de movilidad del municipio, aprobada en el Pleno municipal en marzo de 2024, documento que regula, también por primera vez, el uso de los vehículos de movilidad personal en el término municipal.

Más de 3.000 denuncias a patinetes en Murcia

De acuerdo con la citada ordenanza, el año pasado en la capital del Segura se interpusieron 3.475 denuncias a los usuarios de los patinetes eléctricos y se introdujo una novedad en cuanto al uso de estos vehículos: una edad mínima de 15 años y, por debajo de ese límite, solo podrán usar este tipo de vehículos los menores acompañados y bajo la supervisión de sus progenitores.

A su vez, el Ministerio del Interior recordó en sus redes sociales que circular sin seguro en todo el país, podría estar sancionado con una multa de 800 euros.