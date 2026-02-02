La Agencia Espacial Española respalda el salto industrial de la Región

La dimensión espacial se abrió paso con fuerza en la presentación del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035. Lo hizo de la mano del director de la Agencia Espacial Española (AEE), Juan Carlos Cortés, que situó a la Comunidad como un territorio "especialmente bien posicionado" para aprovechar el nuevo impulso europeo en materia de industria, innovación y tecnologías duales.

Cortés agradeció la invitación a participar en un acto que definió como "un día de celebración para la Región de Murcia" y subrayó el valor simbólico y estratégico de que la Agencia Espacial Española acompañara este lanzamiento. Tras analizar el documento, aseguró que el plan será "un auténtico catalizador para el desarrollo regional", apoyado en una base industrial que ya representa cerca del 23% del valor añadido bruto (VAB). Una fortaleza de partida que, a su juicio, permite dar un salto cualitativo incorporando tecnologías avanzadas, entre ellas las espaciales, con impacto directo en la economía real.

El director de la AEE defendió que el espacio es un sector intensivo en I+D y con un fuerte efecto tractor sobre otras actividades productivas. "Junto al farmacéutico, es uno de los ámbitos con mayor inversión en investigación y con resultados que se difunden horizontalmente", explicó, alineando ese potencial con los objetivos ambiciosos del plan industrial murciano.

Durante su intervención, Cortés repasó también la evolución de la Agencia Espacial Española, una institución joven pero ya plenamente consolidada. "Ya no somos noticia por existir, sino por lo que hacemos", afirmó. Además, reivindicó una agencia construida desde la colaboración y la suma, con vocación internacional, europea, nacional y regional, y puso el acento en su papel como ejemplo de descentralización y cohesión territorial. Aunque la sede se encuentra en Sevilla, la AEE cuenta con estructuras repartidas por distintos puntos del país y un órgano consultivo en el que participan todas las comunidades autónomas.

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, presidió el acto de presentación del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035. / Marcial Guillen/EFE

Al centrar su discurso en la Región de Murcia, Cortés recordó que ya calificó de "visionaria" su estrategia espacial en un foro celebrado el año pasado. "Hoy tengo que corregirme: ya no es visionaria, es una oportunidad real", afirmó. En ese contexto, destacó la apuesta regional por las aplicaciones espaciales y los programas duales, el impulso a iniciativas como Caetra, la reconversión de infraestructuras para atraer pymes tecnológicas y, especialmente, el hub de tecnologías satelitales del aeropuerto de San Javier, que consideró "absolutamente fundamental" para el futuro del sector.

"La Región puede ser un nodo de especialización en el ámbito de la seguridad", advierte

El director de la AEE subrayó además el papel de las universidades y de empresas regionales implicadas en programas europeos de vanguardia y sostenibilidad espacial. Todo ello, dijo, configura un polo de servicios y aplicaciones espaciales alineado con las grandes tendencias internacionales. Una orientación que coincide plenamente con las decisiones recientes de la Agencia Espacial Europea, como la creación de una dirección de resiliencia o las fuertes inversiones en programas duales y constelaciones satelitales.

En su conclusión, Cortés afirmó que el Plan Industrial de la Región de Murcia está coordinado con las estrategias nacionales y europeas y abre la puerta a que la Comunidad actúe como nodo de especialización en ámbitos como la resiliencia, la seguridad, la sostenibilidad o la capacitación tecnológica. “La Agencia Espacial Española hace suyo este plan industrial”, cerró, trasladando un mensaje explícito de respaldo institucional.