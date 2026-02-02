Podemos acusa al Gobierno regional de "racismo" por vincular el abandono escolar al "incremento de la población joven extranjera"

La portavoz de Podemos-IU en la Asamblea Regional, María Marín, denunció este lunes desde las instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria Isaac Peral de Cartagena la "falta de reacción" del Gobierno regional ante la tasa de abandono escolar temprano (AET) de la Región de Murcia, situada en 2025, según los últimos registros del Ministerio de Educación, en un 20,6%, la más alta de toda España.

"En una muestra más de racismo, el Ejecutivo de López Miras le echa la culpa de los peores datos de su historia a los hijos e hijas de migrantes que el mismo Gobierno concentra en guetos", subrayó Marín, con relación a las declaraciones del portavoz autonómico, Marcos Ortuño, en las que aseveró que la tasa, que además supera en ocho puntos la media nacional, viene propiciada por "un incremento de la población joven extranjera" en la Región.

En este sentido, la formación morada ha registrado en el Parlamento murciano una solicitud para celebrar un pleno monográfico sobre el abandono escolar, en el que Podemos presentará, avanzó Marín, diversas propuestas "para reflotar el sistema educativo que la derecha ha destruido". "Exigimos al consejero de Educación, Víctor Marín, el peor consejero de Educación de la historia de la Región, que dé la cara ante los resultados", añadió la portavoz.

María Marín advirtió que el abandono educativo "es un fracaso directo del Gobierno de López Miras y el mayor problema social que hay en la comunidad". "Sin educación no hay futuro", concluyó.