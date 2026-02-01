Sita Alonso: «He roto barreras con mi forma de vestir, de trabajar y de vivir la vida»

¿Quién es Sita cuando se apagan los focos, se quitan los looks imposibles y vuelve la vida real? ¿Cómo es tu día a día fuera del ‘modo industria’?

Sigo siendo la misma. Puede que desde fuera aparente ser muy moderna por lo creativo, la música, la moda o los viajes, pero en el fondo soy bastante tradicional. La familia es una parte muy importante de mí. Tengo tres hijos y disfruto muchísimo del tiempo en familia. He crecido en una familia muy unida, con tres hermanos, y eso me ha marcado profundamente. Aunque viva fuera, hablo con mi familia prácticamente todos los días. Volver a Murcia, no olvidar de dónde vengo, es esencial para saber hacia dónde voy. Sin todo eso, no sería yo.

Has trabajado como estilista para celebrities de primer nivel (Kim Kardashian, Karol G, Lewis Hamilton, Vinícius, J Balvin...). ¿Recuerdas el primer «sí» grande que te hizo pensar: «Vale, esto ya va muy en serio»?

No recuerdo exactamente cuál fue el primer trabajo, pero sí tengo muy claro lo que supuso trabajar con J Balvin. Me hizo muchísima ilusión que confiara en mí y aprendí muchísimo durante todos esos años. A raíz de ahí empezaron a llegar otros trabajos como estilista. Algo que había empezado simplemente vistiéndome a mí misma se convirtió en una carrera real. A veces miro atrás, a cuando empecé en Murcia haciendo fotos para mi fotolog, y pienso que ha sido un proceso muy fuerte y muy bonito.

Tu sello no es solo moda: es actitud, narrativa visual y riesgo. ¿Cómo definirías tu estilo sin hablar de ropa?

Mi estilo es una extensión de mí misma. Igual que cuando pincho música, es una forma de expresar mi personalidad sin palabras. Es algo visual y estético, muy personal e independiente. Nace de cómo me siento yo, no de nada externo.

Has colaborado con firmas como Loewe, Fenty, Cavalli, Moschino o Fendi. ¿Qué buscan realmente las grandes casas cuando confían en una estilista como tú?

Creo que buscan evolución y autenticidad. Siempre he sido una persona muy evolutiva, he roto barreras con mi forma de vestir, de trabajar y de vivir la vida. Eso conecta con la gente. Ser una misma, ser confiable y tener una identidad clara es muy importante. Al final, eso es lo que hace que confíen en ti.

Además de estilista, eres DJ y tienes tu propia marca de joyas. ¿En qué momento decides no elegir un solo camino y abrazarlos todos?

Nunca he podido elegir. La moda y la música se retroalimentan constantemente. La música me inspira a la hora de crear looks y la moda me inspira a la hora de hacer música. Empecé en la moda muy joven, con 16 años como modelo, y en la música a los 18 pinchando en el bar Ocio, como un hobby. Cuando estudiaba publicidad me di cuenta de que lo que realmente quería era dedicarme a algo creativo. Siempre me han preguntado por qué hago dos cosas, pero como creativa creo que no hay que ponerse límites.

De todos los looks que has creado para otras personas, ¿cuál te dio más miedo antes de salir y por qué?

Más que miedo, respeto. Por ejemplo, cuando trabajé una de las veces con Kim Kardashian, y tenía libertad total. Eso implica mucha responsabilidad. Asumir varios roles a la vez y el concepto era muy mío, quizá diferente a lo habitual. En esos casos es muy importante la psicología: encontrar un equilibrio entre tu visión y la del otro. Si no aporto mi visión, no siento que el trabajo esté bien hecho.

Mucha gente te conoce también por tus amistades y tu círculo creativo (por ejemplo, tu relación con Rihanna o Rosalía). ¿Qué es lo mejor y lo peor de que se hable de ti por «con quién te juntas» y no solo por tu trabajo?

La verdad es que siempre me ha dado bastante igual lo que diga la gente. Mi trabajo no debería limitar con quién puedo ser amiga. Es cierto que hubo un momento concreto de mi carrera, cuando trabajé con Rihanna, que me dio mucha exposición mediática y estoy muy agradecida porque fue un proyecto increíble. Pero creo que mi trabajo habla mucho más de mí que mis relaciones personales.

Has visto por dentro cómo funciona el ‘star system’. ¿Qué diferencia a una estrella segura de sí misma de una que aún no lo es?

La esencia. Creo en la evolución y en cambiar, pero sin perder la personalidad. Cuando alguien cambia constantemente su forma de ser, no evoluciona: se pierde. Aunque haya grandes equipos detrás, mantener la identidad propia es clave. Eso es lo que realmente demuestra quién eres.

Eres madre de tres, y eso en una carrera tan internacional no es poca cosa. ¿Cómo se equilibra la ambición con la maternidad sin desaparecer tú?

Ahora mismo estoy en una etapa de transición, mi pequeña tiene un año, por lo que aun estoy en el postparto. Ha sido una época muy bonita, pero también dura, de reencontrarme conmigo misma. La vida es cíclica. Mis 20 fueron muchos proyectos impresionantes, viajar, aparentemente comerme el mundo y sin embargo pasé por una depresión. Luego llegó un momento en el que quería formar una familia, siempre había soñado con ser madre antes de los 30 y lo fui a los 28. La maternidad me devolvió ilusión, sentido y foco. Me doy tiempo, pero tengo claro que la familia es central en mi vida y que quiero seguir haciendo lo que amo.

Tu marido es el rapero Leiti. ¿Cómo se vive una relación en la que los dos sois creativos, intensos y con universos propios?

El hecho de que los dos seamos creativos hace que nos entendamos muy bien. Este tipo de trabajos son muy sacrificados. Nos apoyamos muchísimo. Él me ha aportado mucho y yo también le ayudo a él, sobre todo en la parte visual y creativa. Nos complementamos muy bien y nos retroalimentamos.

Acaban de anunciar en FITUR que serás Doña Sardina 2026 en Murcia, además en un año simbólico para la ciudad. ¿Qué significa para ti y qué te apetece representar ahí?

El Entierro de la Sardina es uno de mis recuerdos más felices de la infancia. Me hace muchísima ilusión poder representarlo, y más en el 175 aniversario. Me apetece aportar frescura, mi esencia, mis looks. Llevo años soñando con esto y este era el año perfecto.

Si tuvieras que recomendar un destino o plan imprescindible en la Región de Murcia a alguien que viene por primera vez, ¿cuál sería y por qué?

¡Que difícil elegir solo uno! Subir a la Fuensanta y tomar un aperitivo con esas vistas, el Parque Natural de Calblanque, o Mazarrón. ¡Es precioso! Pero mi plan favorito es el centro de mi ciudad, Murcia. Nuestra Catedral, la plaza de las Flores, el Romea... Una de las cosas que más amo de Murcia es que tenemos todo a unos minutos de casa. El mar, la huerta o la naturaleza están supercerca, esto no pasa en otras partes del mundo y creo que se valora poco.

¿Qué te sigue ilusionando hoy igual que al principio, después de haberlo visto (casi) todo?

Mi trabajo me sigue ilusionando muchísimo. Estoy muy agradecida de poder seguir dedicándome a lo creativo. También me emociona volver a Murcia con mi familia, que mis hijas puedan disfrutar de mi ciudad y no perder nunca de vista de donde vengo.

Y para cerrar: si mañana desaparecieran las redes y las alfombras rojas, ¿dónde seguiríamos encontrando a Sita creando?

Seguiría creando, seguro. Quizá enseñando, impartiendo, desarrollando proyectos con impacto social y ayudando a otros. Lo creativo no depende de las redes. Cambiaría el formato, pero la esencia seguiría siendo la misma.