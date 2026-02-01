El PP pide explicaciones a Marlaska sobre "la llegada masiva" de narcolanchas al litoral de la Región de Murcia

La muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) arrollados por una narcolancha ponía en evidencia la falta de recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra el narco. Aquellas muertes ocurrieron en 2024 y, según lamentan organizaciones que defienden los intereses de los agentes, no ha cambiado nada. Hace unos días, tal y como publicó este diario, numerosas narcolanchas buscaron cobijo del temporal en las costas de Andalucía y de la Región de Murcia. Lo hicieron con total impunidad.

A raíz de esta realidad, desde el Partido Popular solicitan la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «para que dé explicaciones de las medidas que ha puesto o va a poner en marcha para hacer frente a la llegada masiva de narcolanchas a las costas de Almería y de la Región de Murcia», manifestaron a este periódico fuentes del PP.

L.O.

En opinión de los populares, «en la Región son continuos los hallazgos en las playas de restos de las operaciones de narcotráfico», pese a lo cual «la Benemérita no dispone de las embarcaciones de Servicio Marítimo necesarias para luchar contra este fenómeno y las que hay no siempre están a disposición de los agentes».

En este sentido, la diputada nacional Isabel Borrego reclamó «más medios humanos y materiales para que la Guardia Civil haga frente al narcotráfico», destacan desde el partido de Feijóo.

La diputada Borrego apunta que Interior "reconoce que hay nuevas bandas, pero no toma medidas"

Borrego, en concreto, hizo hincapié en que «el Ministerio del Interior reconoce la existencia de nuevas bandas de narcotraficantes, pero, frente a esa realidad, no se están tomando las medidas necesarias». Desde el punto de vista de la parlamentaria, estas iniciativas a poner en marcha pasarían por «establecer nuevos protocolos de actuación, dotar de más medios materiales y humanos (a la Guardia Civil) y poner en marcha más medidas de seguridad, para así poner coto a la entrada de sustancias estupefacientes».

De esta forma, el PP hace suyas las demandas que ya expuso, en conversación con este diario, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, quien remarcó que hace falta contar con «más guardias civiles, con mejores vehículos y embarcaciones, para poder prevenir que las mafias se instalen definitivamente en nuestra Región». «Es urgente reforzar el Servicio Marítimo de Murcia con más embarcaciones rápidas y más plantilla», recalcó Montalbán.

"Desequilibrio operacional"

En la misma línea se expresa Borrego al afirmar que existe un «desequilibrio operacional» entre los agentes y los narcotraficantes, el cual compromete la seguridad de los primeros, en un contexto de «escalada en la agresividad y desprecio por la autoridad, consolidando un entorno de confrontación directa en alta mar», especificaron desde el Partido Popular.

E. C. A.

Desde el punto de vista de la diputada nacional, «es necesario un compromiso del Gobierno central» que pasaría por incrementar «los efectivos en la lucha contra las bandas de narcotraficantes organizadas, como también demandan los ayuntamientos, las comunidades autónomas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, así como la sociedad civil».

El PP recuerda que, «además de en la lucha contra el narcotráfico, la Guardia Civil tiene competencias en materia de vigilancia del litoral, la inmigración ilegal, protección de infraestructuras críticas y actuaciones en aguas jurisdiccionales españolas, por lo que se “enfrenta a situaciones que requieren el uso de medios coercitivos».

Cabe recordar que España sigue siendo el país en el que se decomisa más hachís de toda la Unión Europea: en torno al 78% de la droga es intervenida en la península. Por proximidad y porque los traficantes suelen tener ‘sucursales’ en el país: aliados de otros grupos criminales que colaboran entre sí.

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ya presentó en junio una Proposición no de Ley «para hacer que el Gobierno de Sánchez tome cartas en el asunto y asuma las reivindicaciones de los guardias civiles».