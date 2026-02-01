Pablo Cano, investigador murciano: «La investigación tiene implicaciones clave para la pregunta de cómo comenzó el universo»

Fascinado desde joven por las grandes preguntas del universo, esas que hacen que la realidad parezca casi magia, este físico teórico nacido en La Alberca ha construido una carrera marcada por la curiosidad y la perseverancia. Desde el impacto que le causó la lectura de Stephen Hawking hasta su trabajo actual en gravedad, agujeros negros y ondas gravitacionales, su investigación se mueve en la frontera del conocimiento, allí donde se pone a prueba la teoría de Einstein.

¿Recuerda el momento en que decidió dedicarse a la física teórica y qué fue lo que más le fascinó entonces?

Principalmente, hubo dos factores. En segundo de Bachillerato tuve un profe de física muy bueno que me hizo interesarme por el tema. Por otra parte, en mi casa había un libro con el imponente título ‘Historia del tiempo’ (el famoso libro de Stephen Hawking). Recuerdo leérmelo y quedarme absolutamente fascinado con los desarrollos de la física moderna, que nos dicen que el mundo funciona de una manera totalmente diferente a como lo imaginamos. Es casi como descubrir que la magia es real. Necesitaba saber el porqué de las cosas. Cómo funciona la naturaleza. Creo que todos los que nos dedicamos a la física teórica compartimos esta misma inquietud.

¿Estamos viviendo una nueva revolución científica comparable a la que provocó Albert Einstein hace un siglo?

Aunque estamos viviendo una época de avances experimentales impresionantes, de momento estamos muy lejos de una revolución científica como la vivida a principios del siglo XX tanto con la relatividad como con la física cuántica. Por supuesto, ahora sabemos muchas más cosas de las que sabíamos hace 100 años, por ejemplo, en áreas como la cosmología y la física de partículas. Sin embargo, los pilares en los que se sustenta toda la física moderna (relatividad y cuántica) permanecen inamovibles. En cierto sentido esto es muy frustrante para los físicos teóricos. A todos nos gustaría descubrir nueva física, o incluso, ver un cambio de paradigma, pero nunca se sabe si ese momento llegará. Nuestra misión es seguir adelante y hacer lo mejor que podamos. Las ondas gravitacionales nos proporcionan una nueva oportunidad.

¿Por qué debería importarle al ciudadano común lo que ocurre en las profundidades del espacio y en torno a los agujeros negros? ¿Qué implicaciones tiene su estudio?

Porque la curiosidad humana y nuestra necesidad de saber de dónde venimos y por qué estamos aquí, son cuestiones importantes. Los mayores misterios de la física tienen que ver con la gravedad. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Qué ocurre en el interior de un agujero negro? Ambas preguntas están relacionadas pues una tiene que ver con el origen del tiempo, y la otra con el final de este. Nuestra investigación tiene implicaciones fundamentales para estas cuestiones pues si detectamos una desviación respecto a la teoría de Einstein, nuestra forma actual de afrontar estas preguntas cambiaría por completo.

¿Cómo se hace ciencia de frontera desde una universidad pública española y qué papel juega Europa en ese esfuerzo?

Se hace con muchísimo esfuerzo y dedicación. El mayor problema (y cualquier científico español lo corroborará) es la inmensa carga de tareas a la que estamos sometidos, incluyendo burocracia a la cual tenemos que dedicar una gran parte de nuestro tiempo y energía. En otros países de Europa, los investigadores tienen más facilidades y más apoyo de sus respectivos gobiernos (tanto estatales como regionales). En ese sentido, la financiación europea (como la que tengo la suerte de disponer) es muy importante para poder ser competitivos. Por otra parte, para no quedarme solo en lo negativo, he de decir que me siento un privilegiado de poder realizar este trabajo en mi propia ciudad. Y la gente debe saber que en nuestra universidad hay muchos científicos que son referentes a nivel internacional y que estamos comprometidos con hacer de este un centro de excelencia. Creo que la universidad pública debería poner en valor a los que hacemos ciencia excelente y darnos más facilidades para que podamos realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible.

¿Qué cree que entenderemos sobre el universo dentro de 50 años que hoy nos parece completamente inaccesible?

Es difícil de imaginar, pero diré cosas que me gustaría que ocurrieran. Mediremos el ‘timbre’ de los agujeros negros con varios dígitos de precisión, detectaremos ondas gravitacionales producidas en los primeros instantes del universo, habremos identificado qué es la materia oscura, habremos observado agujeros negros primordiales (aquellos formados en el universo primigenio). Y, en el marco teórico, habremos conseguido entender el misterio del interior de los agujeros negros.