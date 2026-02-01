La inmunización contra la bronquiolitis ‘vacía’ las unidades de Neonatos

Si hay una vacuna que ha demostrado su efectividad en tiempo récord es la inmunización contra el virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, una protección que se administra en la Región de Murcia a todos los bebés de menos de seis meses de edad desde septiembre del año 2023.

En estos dos años y medio la situación de las unidades de Neonatos y de las UCI Pediátricas de los hospitales de la Región de Murcia ha cambiado por completo, vaciándose de pacientes con bronquiolitis graves que les llevaban a pasar ingresados incluso dos semanas.

Así lo indican algunos de los responsables de estos servicios, quienes reconocen que «el cambio ha sido impresionante», ya que «hemos pasado de tener que convocar comités de crisis cada semana por los problemas de espacio para ingresar a estos niños en temporadas altas a poder trabajar con normalidad, centrándonos en el resto de pacientes», explica el doctor José Luis Alcaraz, jefe de sección de Neonatología en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

El virus respiratorio sincitial es la principal causa de infecciones en las vías respiratorias inferiores en la población infantil menor de un año, especialmente bronquiolitis y neumonía, y se ha demostrado que la inmunización reduce de forma muy importante los riesgos de hospitalización en recién nacidos, así como los ingresos en UCI y las consultas en Atención Primaria por este motivo.

La bronquiolitis solían ser motivo de colapso en las consultas y urgencias pediátricas cada invierno al tratarse de una infección vírica de las vías respiratorias bajas, que se inflaman y se estrechan de modo que se dificulta el paso del aire y se produce una obstrucción inflamatoria.

A diferencia de la bronquitis, que puede ocurrir a cualquier edad y que afecta a los bronquios, la bronquiolitis afecta a los bronquios terminales y bronquiolos, que son las vías aéreas finales, de pequeño tamaño. Entre sus síntomas, el doctor Alcaraz destaca la tos, la dificultad del niño para respirar y la incapacidad para poder alimentarse como consecuencia de la fatiga que le ocasiona.

Los doctores José Diego Gutiérrez (i), responsable de Maternidad, y José Luis Alcaraz(d), jefe de sección de Neonatología del Hospital Virgen de la Arrixaca. / Juan Carlos Caval

Anticuerpo monoclonal

Aunque está incluida en el calendario vacunal infantil, la protección contra la bronquiolitis no es una vacuna en sí sino un anticuerpo monoclonal. La Región de Murcia introdujo el nuevo compuesto (nirsevimab) para los menores de seis meses en otoño de 2023, convirtiéndose junto a Madrid, Cataluña y Galicia en una de las primeras comunidades en ofrecerla. Para ello se optó por administrar el anticuerpo directamente en las maternidades, tras el nacimiento del bebé, antes de que este fuera dado de alta y regresara a casa.

Esta vacunación en el hospital se realiza cada campaña desde octubre a marzo con la vista puesta en proteger al recién nacido durante la temporada epidémica, mientras que desde los equipos de Pediatría de los centros de Atención Primaria se hace una recaptación de los menores de seis meses.

«De esta forma logramos que el niño salga ya inmunizado del hospital, lo que marca una diferencia frente a aquellos que con tres días de vida vuelven a casa a convivir con hermanos que van a la guardería, que pillan una bronquiolitis y que cuando acuden al centro de salud ya van tarde», dice el jefe de sección de Neonatología.

José Luis Alcaraz insiste en que «es una inversión en salud pública extraordinaria que está dando resultados», ya que en esta temporada no han tenido ningún ingreso por bronquiolitis en UCI Neonatal.

Los beneficios en cifras -60% de consultas La vacunación contra el VRS ha reducido las visitas a consultas un 60%. -70% de hospitalizaciones Las hospitalizaciones por bronquiolitis han bajado en la Región de Murcia un 70%. -80% de ingresos en UCI Los ingresos en UCI de bebés por bronquiolitis caen un 80% en la Región.

Esta realidad también la están viendo en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde en Neonatología los ingresos por este motivo prácticamente han desaparecido.

El neonatólogo del principal hospital del Área II José Ramón Fernández afirma que este mes de enero únicamente han tenido un ingreso por bronquiolitis y, precisamente, se trata de un bebé que no estaba inmunizado contra el virus respiratorio sincitial. «Esta situación contrasta con la que teníamos hace unos años, cuando en plena temporada hacíamos frente a ingresos prácticamente diarios, niños que podían pasar entre 5 y 10 días en el hospital y hasta 14 días si iban a la UCI, lo que llevaba a que tanto las UCI pediátricas como las neonatales se colapsaran».

Ahora esta situación ha cambiado porque «los lactantes están protegidos y el cambio ha sido espectacular», insiste.

De la misma forma se pronuncian los especialistas del Área de Salud de Lorca. La neonatóloga del Hospital Rafael Méndez Clara Muñoz reconoce que desde que se inició la inmunización de los menores de seis meses hace tres temporadas el panorama es totalmente distinto, ya que «los niños que llevan la protección no ingresan por este motivo y centran las hospitalizaciones aquellos que no han recibido el anticuerpo».

Precisamente en estos días han tenido un traslado a la UCI pediátrica de un menor que no fue vacunado y cuyos padres «se encuentran muy preocupados y se culpan, pensando que podían haberlo evitado», dice.

La doctora Muñoz también informa de que hay casos en los que la edad para recibir nirsevimab se amplía más allá de los seis meses como son los niños con Síndrome de Down (hasta 1 año) y aquellos considerados grupo de riesgo por enfermedades cardíacas, respiratorias, metabólicas o neuromusculares (hasta 2 años).

Enfermeras de Neonatología de la Arrixaca. / Juan Carlos Caval

94,64% de cobertura

Gracias a este anticuerpo monoclonal, cada temporada son protegidos entre 12.000 y 13.000 bebés en la Región de Murcia. En estos momentos, la tasa de cobertura a enero de 2026 se sitúan en el 94,64%, según las cifras facilitadas por el Servicio Murciano de Salud (SMS). De ella, el 91,29% se debe a cobertura hospitalaria, siendo el Hospital de Los Arcos del Mar Menor el que logra las mayores cifras (95,89%), seguido del Rafael Méndez (95,79%) y el Noroeste (95%). La Arrixaca está en el 90,61%.

En esta temporada la inmunización contra el VRS ya ha llegado a 4.362 niños en la Región, una protección que seguirá creciendo hasta marzo.