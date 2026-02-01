El Gobierno regional limita el acceso a varios espacios de Sierra Espuña para proteger al águila real

El águila real es una especie de importante interés en la Región de Murcia. Por esto, su conservación es prioritaria para los murcianos y las administraciones competentes.

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor informó a través de una nota de prensa que se prohibirá el paso a la zona de nidificación de estas aves en Cuevas Luengas, ubicado en Sierra Espuña -Alhama-. Se trata de unos, aproximadamente, cinco kilómetros de senderos.

El incremento de la presencia de seres humanos para hacer actividades deportivas o recreativas en el monte, influye en el éxito reproductor de algunas parejas de águilas

Asimismo, aclaran que la restricción se señalizará sobre el terreno mediante carteles y, en su caso, vallado en los puntos de acceso, informando además de itinerarios alternativos para recorrer el entorno, como la Senda del Agua, que discurre por la Umbría del Barranco de Espuña.

Por otro lado, se cerrará temporalmente el tramo de 2,4 kilómetros que atraviesa la Solana del Pedro López, desde Cuevas de la Plata hasta superar los cantiles de nidificación. De igual manera, afirman este cierre se indicará con señalización específica en el punto de acceso y subrayan que "no afecta al uso de la pista forestal la Carrasca–El Pinillo–Malvariche ni al sendero PR-MU-63 que se integra en la Red de Senderos Naturales de la Región de Murcia. Las dos restricciones se aplicarán hasta el próximo 30 de junio.

El Ejecutivo regional pretende aumentar la frecuencia de los itinerarios de los agentes medioambientales

La Comunidad informa que, con base en la experiencia acumulada, el incremento de la presencia de seres humanos para hacer actividades deportivas o recreativas en el monte, influye en el éxito reproductor de algunas parejas de águilas. Recuerdan que las medidas de cierre temporal no son nuevas: en Cuevas Luengas "se vienen adoptando desde 2012" porque existen varios caminos y sendas muy próximas a las plataformas de nidificación. En cambio, en el entorno de Pedro López el aumento del tránsito se ha acentuado tras la recuperación de un sendero que discurre muy cerca de los nidos.

Agentes medioambientales

Más allá del seguimiento de la reproducción del águila real y de la actividad humana en ambos parajes, el Ejecutivo regional pretende aumentar la frecuencia de los itinerarios de los agentes medioambientales. Comentan que también implementarán "otras medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento y la eficacia de la actuación".

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira destacó que “la señalización y la información son parte esencial de estas medidas: no se trata solo de restringir, sino de explicar por qué se hace, durante cuánto tiempo y qué alternativas existen”.

Para evitar confusión y permitir que se mantenga el flujo de personas que visitan el parque para el deporte o el ocio, la Dirección General del Patrimonio Natural y Acción Climática señala que pondrá a disposición de todos los ciudadanos información justificativa y de rutas alternativas a través del 'Programa de Información y Atención al Visitante del Parque Regional.

En este sentido, exponen que pondrán toda esta información a disposición de los ayuntamientos, las entidades deportivos y, en general, todos los colectivos vinculados al uso público del espacio "con el fin de sumar implicación y corresponsabilidad"

Desde la Consejería de Medio Ambiente animan a los ciudadanos a respetar la señalización y las restricciones temporales para mantener el equilibrio entre conservación y disfrute, "protegiendo la biodiversidad que hace de Sierra Espuña uno de los espacios naturales de referencia en la Región".

Noticias relacionadas

Cruz Ferreir recalcó que “Sierra Espuña es un espacio natural muy querido y muy visitado, y precisamente por eso necesitamos la colaboración de todos para que el disfrute de la naturaleza sea compatible con la conservación”. En este sentido, recordó que el objetivo es “evitar molestias en zonas especialmente sensibles durante los meses clave para la reproducción del águila real, una especie de interés especial en la Región de Murcia”.