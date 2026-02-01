La Asociación de Amigos de la Capa de Murcia distingue al senador Francisco Bernabé en su gala anual

La tradición volvió a vestirse de elegancia en Murcia con la celebración de la Gran Cena de Gala de la Asociación de Amigos de la Capa, una cita anual que marca el cierre de su calendario y que este año tuvo como escenario los salones del Rincón de Pepe. La información del evento ha sido recogida por Las Gastrocrónicas de Paco Hernández, medio especializado que acompañó a la asociación en una velada cargada de simbolismo y emoción.

La cena, celebrada el pasado viernes, reunió a más de medio centenar de asistentes, entre socios, familiares y representantes de la asociación hermana de Cartagena. Distribuidos en varias mesas, los comensales compartieron una noche en la que la capa española, prenda con raíces en el siglo XVI, fue mucho más que un atuendo: se convirtió en emblema de identidad, historia y pertenencia.

El senador Francisco Bernabé Pérez fue reconocido por la asociación en la categoría de Entidades y Personalidades / Las Gastrocrónicas

Distinciones

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con la entrega de distinciones. José Martínez Giménez fue nombrado Capista de Honor; Francisco Javier Illán Vivas recibió el Emblema de Plata; y el senador por la Región de Murcia, Francisco Bernabé Pérez, fue reconocido en la categoría de Entidades y Personalidades, en un homenaje que puso en valor su trayectoria y su compromiso con la defensa de las tradiciones.

José Martínez Giménez, Capista de Honor, y Francisco Javier Illán Vivas, Emblema de Plata / Las Gastrocrónicas

Durante su intervención, Bernabé subrayó el significado profundo de la capa como símbolo de valores, más allá de su dimensión estética. En sus palabras, recogidas por Las Gastracrónicas de Paco Hernández, destacó la dignidad, la honestidad y el orgullo de pertenencia como pilares de una cultura que sigue viva y proyectada hacia el futuro.

Homenaje de la gastronomía local

El encuentro estuvo acompañado por un menú de marcado acento regional, bautizado como Menú Jumilla, que rindió homenaje a la gastronomía murciana. Clásicos como la marinera, las croquetas de jamón ibérico y gamba roja o la carrillera estofada se sucedieron en una propuesta culinaria que reforzó el vínculo entre tradición cultural y producto local.

Un himno para la asociación

La velada continuó con un guiño musical a la propia asociación, cuando José Martínez Giménez presentó el himno compuesto para la entidad, reforzando el sentimiento de comunidad entre los asistentes. Tras el postre y los brindis, la cena dio paso a un ambiente más festivo, con música y baile.

La cita reunió cita reunió a socios, familias y representantes de otras asociaciones / Las Gastrocrónicas

Con casi cuatro décadas de historia desde su fundación en 1985, la Asociación de Amigos de la Capa volvió a demostrar que esta prenda no es un vestigio del pasado, sino un símbolo plenamente integrado en el presente murciano. Una noche en la que, como señala Las Gastracrónicas de Paco Hernández, la capa no solo cubrió hombros, sino que "arropó valores y miradas hacia el mañana".